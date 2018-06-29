川普大讚鴻海落腳威州 警告哈雷出走後果

（中央社威斯康辛州蒙特普萊森村28日綜合外電報導）美國總統川普今天在威斯康辛州，參加台灣鴻海集團旗下富士康公司面板廠的動土儀式，他致詞時大讚鴻海在美設廠，還不忘警告哈雷機車出走可能面臨的後果。

在美中貿易衝突升高之際，川普參加全球最大電子代工製造商鴻海集團旗下面板廠動土儀式。威斯康辛州在2016年總統大選時支持川普。

川普致詞表示：「我們剛舉行動土儀式，這座新廠將提供威斯康辛州超過1萬3000位勞工工作機會。」

他又說：「這只是開始。這是世界上最大的工廠之一。」他還說：「富士康已經發現沒有比美國更適合建廠、招募和成長的地方。美國對企業敞開大門。」

川普也有話要對總部設在威斯康辛州密爾瓦基的哈雷機車（Harley-Davidson）說。

川普說：「哈雷機車公司請在美國生產那些帥氣的機車。別跟我們耍滑頭，別耍滑頭。」

他又說：「在美國生產這些機車，若不這麼作，你們的客戶將會不高興。」

川普已經警告，倘若哈雷為了歐洲客戶而將產能移至海外，將對哈雷課以重稅。

川普以他認為不公平的貿易作法為由，對美國盟友課徵關稅，引發貿易爭端。哈雷稱這是公司將部分生產遷至海外的原因；鴻海也表示，這將是一大挑戰。（譯者：劉淑琴/核稿：陳昱婷）1070629