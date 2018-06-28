7/1~9/30凱撒今夏最FUN的都市親子遊

小朋友放暑假囉！爸爸媽媽是否已計劃好去哪出遊來趟家庭輕旅行了 呢？板橋凱撒大飯店迎戰暑假國旅市場，針對親子族群自7/1~ 9/30止推出都市輕旅行「勇闖銀河‧凱撒星球」住房專案，入住 豪華客房每晚NT$4,999起，體驗一系列精彩活動，內容包括 豐富自助式早餐、手工星星迎賓點心、讓小朋友化身太空小士兵體驗 驚喜連連的星星尋寶闖關遊戲、爸爸媽媽則可享有六大入住好禮超值 優惠，另外還能暢玩高空泳池、星空電影院、 星星故事講座活動及大城小區市集展覽活動，以及享有朋派熱帶共和 國自助饗宴或卡拉拉親子分享餐9折優惠等；同時更加碼獻出入住即 能參加抽獎活動，獎品包括朋派自助餐券、卡拉拉披薩兌換券、 豪華客房或行政套房住宿券等，絕對是今夏最受矚目的住房專案。

「勇闖銀河‧凱撒星球」住房專案，將小朋友的多種願望一次滿足! 彷彿化身太空小士兵，入住凱撒星球即接獲星星尋寶任務，闖關破解 後可兌換驚喜小禮物；房內提供小帳篷及九大行星投射燈(採預約制 )，讓小朋友們能夠體驗徜徉如在銀河般的夢想時光；夜晚時分全家 人再到32樓星空酒吧享受一場與星星有約的電影之夜； 隔天早晨享用豐富美味的自助式早餐，換上泳裝沐浴於陽光下暢玩高 空戶外泳池後，緊接著中午時刻來到朋派自助餐享用熱帶共和國美食 饗宴或是卡拉拉義式餐廳大啖親子分享餐，下午則可參加星星故事講 座或是市集展覽活動，絕對讓爸媽與孩子們盡情玩樂、流連忘返！詳 情或預約請洽：02-89643968