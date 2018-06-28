7/1~9/30凱撒今夏最FUN的都市親子遊

小朋友放暑假囉！爸爸媽媽是否已計劃好去哪出遊來趟家庭輕旅行了呢？板橋凱撒大飯店迎戰暑假國旅市場，針對親子族群自7/1~9/30止推出都市輕旅行「勇闖銀河‧凱撒星球」住房專案，入住豪華客房每晚NT$4,999起，體驗一系列精彩活動，內容包括豐富自助式早餐、手工星星迎賓點心、讓小朋友化身太空小士兵體驗驚喜連連的星星尋寶闖關遊戲、爸爸媽媽則可享有六大入住好禮超值優惠，另外還能暢玩高空泳池、星空電影院、星星故事講座活動及大城小區市集展覽活動，以及享有朋派熱帶共和國自助饗宴或卡拉拉親子分享餐9折優惠等；同時更加碼獻出入住即能參加抽獎活動，獎品包括朋派自助餐券、卡拉拉披薩兌換券、豪華客房或行政套房住宿券等，絕對是今夏最受矚目的住房專案。
「勇闖銀河‧凱撒星球」住房專案，將小朋友的多種願望一次滿足!彷彿化身太空小士兵，入住凱撒星球即接獲星星尋寶任務，闖關破解後可兌換驚喜小禮物；房內提供小帳篷及九大行星投射燈(採預約制)，讓小朋友們能夠體驗徜徉如在銀河般的夢想時光；夜晚時分全家人再到32樓星空酒吧享受一場與星星有約的電影之夜；隔天早晨享用豐富美味的自助式早餐，換上泳裝沐浴於陽光下暢玩高空戶外泳池後，緊接著中午時刻來到朋派自助餐享用熱帶共和國美食饗宴或是卡拉拉義式餐廳大啖親子分享餐，下午則可參加星星故事講座或是市集展覽活動，絕對讓爸媽與孩子們盡情玩樂、流連忘返！詳情或預約請洽：02-89643968