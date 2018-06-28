肝硬了嗎？一指便知「肝纖維化指數」

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）肝病是國病，為幫助國人掌握肝臟健康，社團法人台灣肝病醫療策進會推出全台第一個中文介面的「肝纖維化指數」APP，民眾只需輸入年齡及基本抽血報告數值，就能立即獲知肝臟是否硬梆梆，應儘速就醫找出病因，並與醫師討論追蹤治療計畫。

肝纖維化的嚴重程度已知與肝癌風險正相關。高雄醫學大學附設中和紀念醫院肝膽胰內科暨高雄醫學大學特聘教授余明隆以皮膚受傷為例，讓民眾更清楚瞭解肝纖維化，「如同皮膚受傷之後會結疤，原本柔軟、光滑的肝臟若反覆發炎，細胞經過破壞，雖已修復也會產生傷疤。」

教授余明隆比喻，正常(F0)與輕度纖維化(F1)的肝臟，如同新鮮的生豬肝，光澤亮、觸感光滑；中度肝纖維化(F2)的肝臟就像是煮熟的豬肝，顏色黯淡、觸感略硬；重度纖維化(F3)的肝臟像是熟豬肝放冷之後，顏色逐漸轉黑，觸感堅硬；F4等同於肝硬化初期，肝臟如同木柴一樣硬梆梆，又稱作「柴肝」。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院團隊去年於知名國際期刊《臨床癌症研究》發表研究。該院追蹤1281名C肝患者長達五年半，患者平均50.6歲。分析發現，年齡40歲以上與中度肝纖維化(F2)都是大幅增加肝癌風險的重要危險因子。相較於輕度纖維化已治癒患者(F0-F1)，中度肝纖維化(F2)未治癒患者罹患肝癌的風險機率為6.55倍

目前還沒有「軟肝」特效藥，民眾關心自身肝臟健康，除抽血篩檢，也應了解肝纖維化狀態，因此為讓民眾方便計算自己的肝纖維化指數，肝策會提供全台第一個中文介面的「肝纖維化指數」應用程式(APP)。民眾只要搜尋「HCVie」即可免費下載。民眾以APP計算時，若是無或輕微肝纖維化，會顯示綠燈。若是中度以上，就會顯示黃、橘、紅燈，請民眾要盡快就醫檢查。