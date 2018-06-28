白俄羅斯暨中東歐市場說明會　助台業者發掘商機

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為協助我國業者拓展白俄羅斯及加強我與中東歐國家之經貿關係，中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）28日舉辦「白俄羅斯暨中東歐市場商機說明會」，為台灣業者提供多元管道認識白俄羅斯市場。

研討會由國經協會黃博治副理事長主持，特邀請由白俄羅斯國家行銷及價格研究中心主任Mr. Valery Sadokha率領之經貿訪問團出席說明會，訪團成員包括白國國家科學物理及化學科技機構、教育部國際關係中心以及白俄羅斯商工會等。會議中請白國團員就「白俄羅斯經濟發展與投資機會」、「白俄羅斯IT產業」、「新材料及物理技術」、「白俄羅斯教育機會」做介紹。

台灣講者方面，則邀請台北市電腦商業同業公會國際合作辦公室執行長胡天盛博士及中華民國對外貿易發展協會市研處李統鑫研究員分別就「台灣智慧城市發展概況」及「白俄羅斯商機概要及拓銷分享」作專題演說，為台灣業者提供多元管道認識白俄羅斯市場。

白俄羅斯為前蘇聯的工業重鎮，人口950萬人，平均國民所得5,606美元，2017年白俄羅斯受俄羅斯經濟復甦、內需市場轉強以及出口增加等因素影響，經濟成長率達2.7%。主要工業包括機械、冶金加工、化學肥料、電子及食品加工等。據統計資料顯示，2017年產業結構中，服務業占國內生產毛額（GDP）比重為51.1%、工業占40.6%、農業占8.3%。台灣與白俄羅斯產業結構互補，而近年白國逐步邁向經濟自由化，我商可藉由在白俄羅斯布局，爭取轉口俄國商機，前進歐亞經濟聯盟國家市場，以發掘更多商機。