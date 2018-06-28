維多麗亞酒店 尊寵父親獻上米其林級的感恩之情　　

2018年為爸爸獻上米其林級的美味盛宴，維多麗亞酒店推出「父親節精緻饗宴」！la FESTA義大利餐廳主打「活龍蝦手工細麵」，讓爸爸享用熱情的義式風情佳餚；雙囍中餐廳推出「父親節精選桌菜」，特選「港式片皮鴨」與「蒜蒸龍蝦佐粄條」等人氣招牌餐點，早鳥訂席再享限量優惠；榮獲2018台北米其林指南推薦的N°168 PRIME牛排館父親節晚間套餐每位NT$2,020+10%起，與爸爸共享摩天輪夜景與佳餚；N°168 PRIME牛排館SOGO敦化店推出「豪華海陸雙重奏雙人套餐」，獻給爸爸精緻專業的美味料理。

la FESTA義大利餐廳於父親節晚間提供「父親節特別套餐」，主菜可選擇－私房典藏「經典羅西尼鴨肝菲力牛排」、la FESTA獨特招牌「活龍蝦手工細麵」，大口享受鮮嫩多汁的龍蝦與Q彈麵條；套餐可搭配「炙燒干貝佐松葉蟹黃瓜」、「爐烤鮮鮭配鮭魚卵佐榛果鯷魚」、「雪梨牛尾湯」等美味前菜或湯品、甜點，新鮮海味搭配當季蔬果與天然食材，讓爸爸享用頂級鮮美義式料理！

維多麗亞酒店雙囍中餐廳以粵菜為底，打造多元中式料理，堅持使用頂級鮑翅參肚與新鮮活魚時蔬等優質食材，推出「父親節精選桌菜」每桌$18,000起+10% (10位)，由「粵菜廚皇」何慶輝精心集結經典菜色，不論是鮮嫩多汁「蒜蒸龍蝦佐粄條」、或是雙囍招牌－外脆內軟「招牌港式片皮鴨」…等，活動期間用餐亦加贈多樣優惠；於7/31前訂席，再享早鳥限量好禮，讓父親盡嚐中式佳餚的料理精華，歡度溫馨團圓的父親節。

Nº168 PRIME牛排館榮獲2018台北米其林指南推薦，於父親節晚間精選各種頂級料理－「日本A5宮崎紐約客牛排」、「美國頂級肋眼」、「波士頓活龍蝦」等；套餐可搭配「炙燒北海道干貝」、「燻鮭魚與鱘龍魚」等美味前菜或湯品、甜點，用餐後還可帶爸爸至牛排館戶外花園欣賞美麗華摩天輪繽紛美景，享受獨特的浪漫父親節！