2018新航點懶人包 這樣飛省時又省錢

下半年旅遊你規劃了嗎？今年有不少航空公司開發新航點，旅客不僅 有機會前往小眾目的地，甚至可以用較短的飛行時間抵達，對旅客來 說可是一大福音。易遊網整理出2018年新航點懶人包，接下來有 出國計畫的民眾，可多加參考。

以短程目的地來說，日本新增航點最多。除了即將有星悅航空的加入 外，近年因日本二線城市或近郊旅遊的熱度持續攀升， 台灣虎航的小松、茨城、花卷、佐賀等航點， 都由包機轉為定期航班，對於重遊日本或是喜愛嘗鮮的旅客來說， 赴日旅遊可擁有更多選擇。此外，台中新增東京、 高雄新增名古屋和沖繩航點，讓居住地非北部的民眾， 不用舟車勞頓北上就能出發！

泰國第2大城清邁，以具文化底蘊的古城遺跡令旅客嚮往，不過以往 只能透過轉機抵達，單程至少要花上8-10小時以上，​今年暑假 長榮航空將有市場獨家天天直飛航班，可省下超過一半的飛行時間， 預期將帶動一波泰北旅遊熱。若想探訪鮮為人知的秘境海島， 亞洲航空所開闢的新航點-克拉克，獨特的美軍風格， 加上自然森林與海水沙灘相佐，相當吸睛，也是具差異性的航點。

長程線部份，歐洲新增中華航空與法國航空聯營的巴黎航點，且是歐 洲唯一早上出發、傍晚抵達的直飛航班，加上票價具競爭力，甚至比 轉機還划算，搜尋量和買氣都很不錯。另外，酷航繼雅典、夏威夷後 ，今年推出第3個長程航點-柏林。由於台灣尚無直飛柏林航班，轉 機1次的歐籍航空含稅最低28,500元起，酷航來回含稅則17 ,800元起，加上廉航不定期祭出優惠價， 對於預算有限又想旅歐的民眾，非常具吸引力。

美國則有華航新增安大略航點，由於安大略機場不像洛杉磯機場，是 大型國際航點及美國內陸航段轉機點，因此出入關會較通暢。若欲安 排前往拉斯維加斯或聖地牙哥，從安大略機場出發也較洛杉磯機場近 ，不過兩航點的票價，並沒有哪個一定比較便宜， 建議旅客訂票前可先比價。

目前直飛奧克蘭僅有中華航空，但需中停於布里斯本機場，單程飛行 時數至少14小時。而今年11月紐西蘭航空將有奧克蘭直飛航班， 不中停的優勢，可縮短約3小時的時間，也是唯一可於當地上午抵達 的直飛航班，值得民眾期待。易遊網提供超過上千家航空公司選擇， 並擁有具競爭力票價，歡迎有訂票需求的民眾，可至易遊網查詢。