高溫炎熱 用電量創歷年6月第4高

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今（28）日全台高溫炎熱，台北地區氣溫更一度飆升至37度，用電量跟著上升。台電統計，今天的用電量高峰落在下午1時41分，居今年以來用電排名第8高，創歷年來6月用電量第4高。

台電表示，今天的用電量高峰落在下午1時41分，達3544.78萬瓩，與台電原先預估的3540萬瓩相去不遠，備轉容量率約6.61%，備轉容量234.37萬瓩。

中央社報導， 根據台電資料，今年迄今用電量前10高的紀錄分別為：5月30日3677.14萬瓩 、5月31日3671.31萬瓩 、5月29日3632.86萬瓩 、6月8日3610.20 萬瓩 、5月28日3600.65萬瓩 、6月6日3580.2萬瓩 、6月7日3570.19萬瓩 、6月28日3544.78萬瓩 、6月5日3530.2萬瓩 、6月26日3525.9萬瓩 。

另外，歷年6月用電量前10高的紀錄分別為：2018年6月8日3610.2萬瓩、2018年6月6日3580.2萬瓩、2018年6月7日3570.2萬瓩、2018年6月28日3544.78萬瓩 、2018年6月5 日3530.2萬瓩、2017年6月28日3530萬瓩、2018年6月26日3525.9萬瓩、2017年6月29日3523.4萬瓩、2016年6月23日3520.9萬瓩、2016年6月22日3516.8萬瓩。