櫃買中心下半年度上櫃ETF獎勵活動開跑

櫃買中心為鼓勵大眾持續投資上櫃指數股票型基金受益憑證（以下簡稱上櫃ETF）以擴大上櫃ETF之交易量值及基金規模，將自107年7月2日起至12月28日止，舉辦為期6個月之獎勵競賽活動。

櫃買中心表示，延續上半年的獎勵熱潮，本次獎勵活動持續對證券經紀商、流動量提供者及投資人提供豐厚的奬金，總獎金超過百萬元，獎勵活動重點如下：

（一）投資人部分，只要於活動期間參與上櫃ETF 交易，每月累積債券ETF成交量達10交易單位以上，且每月累積上櫃股票ETF成交量達1交易單位以上，即有機會獲得「全民開獎」1,000元百貨公司禮券，「全民開獎」獎金共30萬元；另外每季累計上櫃債券ETF交易金額達200 萬元，且累計上櫃股票ETF交易金額達30萬元者，可額外再獲得「百寶獎」10,000元百貨公司禮券之抽獎機會，「百寶獎」獎金共20萬元。

（二）證券商部分，為鼓勵證券商共同推廣上櫃ETF商品，本次對證券經紀商之業績競賽，亦同步提供高額獎勵金，活動期間每一營業據點之證券經紀商交易上櫃ETF 累計總成交金額達30億元以上者，即有機會爭取高達18萬元的獎勵金，希望全體證券經紀商積極參與競賽；另外針對上櫃股票ETF之流動量提供者，本中心亦額外加碼提供高達35萬元的獎勵金。

櫃買中心指出，期望藉由本次獎勵競賽活動，吸引投資大眾與證券商的積極參與，提高次級市場流動性，另外櫃買中心也表示為滿足銀髮族與退休族投資需求，該中心將持續推出各類型債券ETF商品，櫃買中心特別提醒投資人買賣債券ETF可免繳證券交易稅，有關上櫃ETF獎勵活動詳情，可上櫃買中心網站「首頁＞ETF＞上櫃ETF獎勵活動專區」中查詢。