富邦證線上快速開戶 24小時自助開戶不打烊

考量到欲投資定期定額ETF卻尚未開立證券戶的眾多投資人，富邦證券全新開發『線上快速開戶』系統，已於六月中旬上線。為了鼓勵定期定額ETF的投資人，特別舉辦「投資新顯學 輕鬆滾出第一桶金」開戶回饋活動，即日起至2018年12月31日止，只要首次在富邦證券完成線上開戶，並在兩個月內扣款定期定額ETF滿6,000元者，將可獲得600元7-11虛擬商品卡(限量3,000份，先搶先贏)。詳情請參考活動網站。

富邦證券持續在FinTech領域鑽研創新服務及技術，有別於以往投資人需要先下載APP才能開戶的投資方式，本次從客戶端的體驗層面，重新思考如何簡化客戶投資開戶流程，在富邦證券『線上快速開戶』的程序裡，投資人皆無需安裝程式，只要透由連接網頁即可完成線上開戶，此外，開戶流程中上傳雙證件部分，上傳後系統將立即自動辨識證件文字，大幅縮短資料輸入時間，且您可利用39家銀行帳戶作為投資定期定額ETF交割款出入金銀行帳戶，免去再開一個指定交割銀行帳戶的麻煩。

挑選ETF商品、快速開戶、輕鬆投資就是富邦證券為您提供的懶人理財方程式，可是該如何挑選商品呢?富邦證券特別推出ETF組合餐，每月只要3,000元，即可輕鬆同時投資五國，對於忙碌的小資族群而言，無疑是定期定額投資的新選擇。另外，投資人亦可選擇富邦證券『理財悍將』機器人服務，由機器人根據您自身的投資經驗與需求，為您量身規劃合適您的定期定期ETF投資組合。一旦加入富邦證券，定期定額投資就是這麼簡單。

即日起到2018年12月31日，單一帳戶連續成功扣款定期定額ETF六個月，還能抽Mazda 3一台，還等什麼？就讓富邦證券來幫助您踏出投資理財的第一步，快上富邦官網或洽客服專線0800-073-588，皆有專人提供解答及服務，富貴要人幫，開戶投資找富邦。