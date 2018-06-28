臺灣企銀企業社會責任報告書連續三年通過BSI查證

臺灣企銀2017年企業社會責任(CSR)報告書連續三年通過英國標準協會(BSI)查證，本次報告書採最新的全球永續性報告指南GRI準則(GRI Standards)編製。臺灣企銀董事長黃博怡表示，臺灣企銀全體同仁執行企業社會責任的成果已受肯定，未來將持續強化公司治理，積極將執行企業社會責任的成果向外界報告。

本次授證儀式於6月28日在臺灣企銀總行大樓舉行，黃博怡董事長致詞時指出，臺灣企銀以銀行本業為出發點，重視企業公民的責任，包含近期發行綠色債券；推行銀色之愛信用卡、推廣銀髮樂齡學堂，授信時依照「赤道原則」確實把關；鼓勵全體同仁從自身做到節能減碳，一起努力達成企業永續的目標。

黃董事長說，臺灣企銀將專注於「一青二老三創」，關心弱勢，讓全體員工、全臺灣人民，更加認同臺灣企銀的政策性專業銀行定位。未來，該行將積極加強青年創業輔導模式、推動銀髮金融，扶植新創產業，推出相關金融商品，營造有利於企業創新與社會發展的經濟環境，實踐希望與尊嚴並存的美好社會。

黃董事長指出，作為全台唯一中小企業專業銀行，希望讓全體員工、全臺灣人民，更加認同臺灣企銀的政策性專業銀行定位，臺灣企銀希望能積極向社會傳達本行的企業責任願景，建立品牌價值，強化客戶對該行的信心，進而緊密結合「中小企業後盾」的專業品牌形象。

臺灣企銀今年在臺灣證券交易所第四屆公司治理評鑑中，名列上市公司組前6%~20%，黃董事長表示，該行將強化落實「企業社會責任實務守則」，以回應利害關係人期望，實踐永續經營價值，進一步落實愛與關懷之企業精神，建構大眾心目中的綠色金融品牌。