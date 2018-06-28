富邦金控、富邦證券榮獲FinanceAsia雙料大獎

富邦金控旗下台北富邦銀行與富邦證券深耕有成，再獲國際肯定！ 國際知名財經媒體《金融亞洲雜誌》（FinanceAsia） 舉辦2018 FinanceAsia Country Award頒獎典禮，富邦金控榮獲「最佳投資銀行（Best Investment Bank）」大獎，富邦證券也獲得「最佳權益證券發行機構（Be st ECM House）」獎項。繼六月初獲得《亞洲公司治理》雜誌肯定後， 此次再摘雙獎， 顯示富邦金控與旗下子公司的傑出表現深獲國際媒體肯定， 穩居業界領先地位！

針對「最佳投資銀行（Best Investment Bank）」大獎，此次是由台北富邦銀行與富邦證券以富邦金控名 義共同獲得殊榮。北富銀與富邦證券表示， 在經濟動能趨緩且競爭激烈的市場環境下， 能深入瞭解客戶需求以提出全面性的企業金融服務，包括聯合授信、 結構融資、興櫃推薦與造市、上市櫃輔導、 債券暨股權承銷及財務顧問， 更領先群雄精準掌握市場脈動並積極與客戶互動， 以客製化服務配合公司營運策略，創造金控與客戶雙贏之局面。

此外，北富銀亦透過對公司、產業、 風險進行全面性調查及審慎評估，引進優質穩健的中資國/央企業進 入台灣市場籌措資金，並透過富邦華一在中國之佈局， 加深與當地市場的互動。截至2018年3月底，北富銀領先同業， 統籌主辦中資企業聯貸案的總金額為台資銀行中最大。 除在台港市場表現活躍外，北富銀亦積極投入中國市場，作為201 6、 2017連續兩年唯一一家統籌主辦銀行， 為中國東方資產籌組聯貸案。東南亞佈局方面， 北富銀配合金控發展、深耕當地市場，憑藉新加坡分行據點優勢， 協助越南工商銀行（越南四大國有商業銀行)及越南最大的上市地產 公司Vingroup等指標性客戶分別取得美金2億元及美金3億 元聯貸資金，兩案均獲得大幅超額認購， 成功將聯貸服務品牌延伸至東南亞市場。

北富銀亦積極發展結構融資業務，除了擔任唯一統籌暨管理銀行， 協助台灣寬頻通訊集團籌組包銷銀行團，完成新台幣280億元聯貸 案，並聯合其他金融機構承作霸菱亞洲收購全球領先包裝企業HCP Global，共同籌組美金4.3億元。此外， 北富銀具備豐富的債券承銷經驗， 加上與市場主要投資人及海外投資銀行密切合作， 於債券市場穩健發展。

展望2018年，北富銀將延續在聯貸、 購併融資等產品的既有優勢，穩健維持台灣、大陸、 東南亞市場上的領先地位，同時致力提供財務顧問等全方位服務， 強化企業的滿意度與黏著度，提高客戶往來的市場佔有率， 成為客戶心中投資銀行首選。

富邦證券同時亦榮獲「最佳權益證券發行機構（Best ECM House）」獎項，富邦證券表示，因展現強大承銷及配售能力， 而能在競爭激烈的評鑑中脫穎而出， 再次證實富邦證券對於承作市場大型IPO/SPO指標案件， 皆有其獨到且優於同業之處，儼然已成為客戶、投資人及富邦的「 三贏」承銷商。

富邦證券連年主辦多件市場指標型案件，例如成功主辦奇美材6, 500萬美元GDR案，除擔任該案國內送件主辦外，亦由富邦證O SU擔任海外主辦承銷商，為業界之首創， 提供客戶完整之國際化金融服務， 更大幅降低上市櫃公司海外籌資成本，對台灣資本市場而言， 極具指標意義。2017年成功主辦興富發100.2億元有擔可轉 換公司債案（CB），為資本市場及營建股史上最大金額籌資案。 此外，在M&A財務顧問業務方面， 富邦證券成功協助完成台灣水泥收購香港上市的台泥國際股份案， 再次顯示富邦專業及高效率之併購服務。

展望2018年承銷業務， 富邦證券擁有完整的金控資源及強大包銷實力與專業創新能力， 由經驗豐富的投行團隊提供客戶IPO/SPO承銷、財務顧問、 創投等全方位資本市場優質服務。

截至六月底止，除興櫃市占率穩居市場前兩大外，SPO籌資承銷業 務之金額與件數市占率均高居第一，其中富邦證券主辦之陽明海運C B，共募集76.76億元， 為今年迄今國內最大金額的可轉換公司債案， 且籌資規模更是航運股五年來之最， 吸引國內外法人投資機構踴躍認購， 顯見富邦證券有效整合金控資源，造勢與配售能力強大， 深獲國內大型企業及投資人肯定。