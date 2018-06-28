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外媒：這6大天然食物可有效改善高血壓

By 朱明珠,台灣英文新聞－編輯
2018/06/28 17:20

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）高血壓常被形容為「健康的隱形殺手」，是導致慢性病和心血管疾病的元兇之一，而且近年來有年輕化的趨勢。根據研究指出，除了用藥以外，若想改善高血壓，適量食用某些天然食物也能達到降血壓的功效。

  1. 莓果類
    藍莓、草莓之類的莓果類富含類黃酮、花青素；根據一份大型研究發現，超過3萬4千人的高血壓患者中，長期攝取花青素者，高血壓風險低了8%。
  2. 香蕉
    美國心臟協會表示，香蕉中的高鉀可幫助人體排出多餘的鈉，以及擴張血管、降低血管阻力，進而達到預防高血壓的效果。
    國際建議成人每日鉀的攝取量應達到4700毫克，但腎病患者應先諮詢醫師，以避免病變情形。
    其他富含高鉀的食物包含：
    酪梨、哈密瓜、大比目魚、蘑菇、地瓜、番茄、鮪魚和豆類等。
  3. 甜菜
    甜菜植物中有一種有機硝酸鹽，是幫助降低血壓的關鍵物質。根據2015年的研究發現，高血壓患者每日飲用250毫升的甜菜汁，時間長達4週，可達到降低患者血壓的功效。
  4. 黑巧克力
    其富含的可可，可有效降低高血壓或高血壓前期患者的血壓值。
  5. 奇異果
    根據研究指出，相較於每日攝取一顆蘋果，每日攝取3顆奇異果者， 在8週後，收縮壓和舒張壓都有降低的情況。
  6. 西瓜
    西瓜富含瓜胺酸，具有擴張血管和增加血管彈性的功能，進而達到控制血壓的效果。實驗發現，被餵食大量西瓜汁的白老鼠，擁有較佳的心臟功能，同時體內壞的膽固醇也下降50%，體重也減少30%

但每個人的體質和病情不同，高血壓患者無論有無服藥習慣，若想透過食療改善、調養體質，都應先徵詢專業醫師意見。
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