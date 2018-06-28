智慧時代來臨　珍奶手搖機器人現身國際食品展

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導) 隨著台灣國民飲料「珍珠奶茶」大肆進軍國際，所謂科技來自於人性，為了達到高品質與水準一致的珍奶品質，未來你手中的這杯美味手搖飲，可望改由智慧機器人製作。

由中華民國對外貿易發展協會籌組的「珍奶行銷聯盟」旗下的成員廠商規畫設計與供應原料，這台只需1.5坪的空間就可以自行操作的「全智動珍奶手搖機器人(Bubble Tea Shake Robot, BTSR)」，解決民眾不愛排隊的問題，只要簡單透過手機利用App點餐，無論是加椰果、米苔目、去冰、減糖，不到一分鐘的時間，就可以享用確保食品安全及口味一致的高品質手搖飲。

全智動珍奶手搖機器人的設計業者表示，這台世界首款「珍奶手搖機器人」是首次在台亮相，設計的發想時間較長，從規畫設計到如今展現成果，花了逾半年才完成。

該業者進一步說明，目前這台機器只負責調製飲品的部分，原料的烹煮仍需人力操作。「一杯手搖飲從餐點訂單成立後，僅需花35至40秒左右就可製作完成，也就是說這台機器每小時可調製百杯飲品」。

現場民眾觀看「全智動珍奶手搖機器人」製作飲料。(照片由台灣英文新聞拍攝)

經由廠商的說明，當初的發想是利用人手一機的概念，且為了減少民眾排隊等候時間，於是思考或許可以嘗試用App點餐來縮短整個製作流程。如今眼看「珍奶手搖機器人」的好評不斷，已有不少業者洽詢，無論是在台灣還是想到國外展店，這款全自動化的BTSR，皆可完成「複雜的客製化需求」。

原本保密的機器售價，廠商後來不吝告知，這台機器含軟硬體與行動支付在內，在台售價約300萬台幣，海外售價則要400萬台幣；這台「珍奶手搖機器人」可說在自動化科技與珍奶服務業方面均設立了新標竿。

外貿協會向記者表示，因應最近延燒全台的「吸管」材質問題，展場也可看到可生物可分解的吸管，不過其他食用包裝容器仍是塑膠材質。

外貿協會還說，「台灣珍珠奶茶館」以顯著的「珍奶行銷聯盟」企業CIS LOGO及聯盟專屬標語「Taiwan Bubble Tea, Bubble up your life!」裝飾，希望藉此加深民眾與全球買主的印象，讓大家聽到「台灣」就能想到「珍奶」。

外貿協會說，在展覽現場還同時推廣我國珍奶上中下游六大領域產業鏈，從茶葉、原物料、包材容器、食品機械、整店輸出到連鎖品牌，不僅用於提升珍奶形象，還要強化我國珍奶品牌的知名度，拓展及輸出珍奶產業與文化到全球。

照片左起：伂澄(股)公司董事總經理尤繹宸、台灣智能機器人科技(股)公司總經理黃國聰，二位分別負責「全智動珍奶手搖機器人」的機器人的規畫設計與珍奶原料的供應商，而中華民國對外貿易發展協會林培諭小姐則是負責協會「珍奶行銷聯盟」的相關行銷工作。(照片由台灣英文新聞拍攝)