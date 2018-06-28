觀光新南向   推廣臺北優質會展環境

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）近年來新加坡、馬來西亞及菲律賓旅遊深受國人喜愛，來往東南亞的班機航線固定，台北市觀傳局於6月24日至30日與外貿發展協會合作，執行「推動臺灣會展產業發展計畫-會展產業整體計畫」，赴海外推廣台北優質會展環境。

根據交通部觀光局資料顯示，2017年1月至6月來台旅客約為512.4萬人次，而其中新南向18國旅客更是高達110.3萬人次，成長 37.4%，占比22%，而本次前往的菲律賓、新加坡、馬來西亞，亦是新南向客源的主要市場，對於擁有豐富觀光資源及完善會展獎旅補助條件的臺北市而言，占有地利之便，

本次觀傳局與4家旅行社、2家會展公司及南港展覽館一同參加東南亞推廣會，掌握亞洲會展城市發展與行銷策略，這也是繼3月份中國推廣臺北市會展及6月份的日韓推廣活動後，最新的東南亞推廣會。

觀傳局專委江春慧指出，本次宣傳加入了適合穆斯林會展及獎勵旅遊旅客的觀光資訊，提供穆斯林友善旅宿及行程，臺北為實現更多元的穆斯林友善環境，在台北市多處設置穆斯林祈禱室，備有禮拜毯、麥加指標和淨下設備等，在每年舉辦穆斯林嘉年華的同時，更增加了穆斯林友善旅宿的數量。讓旅居臺北的穆斯林與穆斯林旅客，都可以感受到臺北的溫暖與熱情。

觀傳局專委江春慧表示，為鼓勵更多獎勵旅遊團及國際會展來臺北舉辦，觀傳局今年恢復了最受外籍人士喜愛的故宮門票的贊助方案，並新增受觀光客喜愛的臺北市雙層觀光巴士票券優惠折扣、北北基好玩卡及講師經費。

北市觀傳局參加東南亞MICE推廣活動，與國貿局和貿協代表於會後接受菲律賓當地媒體採訪（台北市政府提供）