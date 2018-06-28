CNN：十大最安全、最適合旅遊的國家大解密

（台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）根據美國蓋洛普民意測驗中心的2018全球法律秩序報告，評選出10個全球最安全的旅遊國家。富有多元文化色彩的新加坡拔得頭籌勇奪第一，勝過挪威、冰島等北歐國家；特別值得注意的是，較不為人知的烏茲別克（Uzbekistan）排名第五，贏過位居第七名的退休勝地加拿大。

這份報告的評比標準，是根據142國家的公民對當地治安的信心程度、獨自漫步街頭的安全感和個人親身經歷的犯罪事件。

蓋洛普總共訪問了超過14萬8000人，受訪者年齡皆為15歲以上，盼能藉此平衡官方數據和民眾個人觀感不符的情況。

蓋洛普全球管理合夥人克里夫頓（Jon Clifton）表示，在某些危險區域，遭到搶劫或侵犯的受害者往往不敢報案，因此官方數據可能無法如實反映社會真食治安情況。」

以良好治安聞名的新加坡獲得97分；福利佳、擁有豐富自然資源的北歐國家挪威、冰島和芬蘭獲得93分，並列第二名；外界印象受到集權政府統治的烏茲別克獲得91分，和香港並列第五名。

中亞國家烏茲別克曾是古絲路的一部分，風光秀麗、氣候宜人，但烏茲別克曾是15個蘇聯加盟國之一，長期專制政府統治之下，可能或多或少影響調查結果。

獲得90分的瑞士和加拿大並列第七；過去20年以來發生多次恐怖攻擊的印尼獲得89分，名列第九名，可見當地國民仍對國內治安相當有信心。

克里夫頓強調，不同國家的民眾對安全和保障有著不同的期望和標準，這是很重要的一點；不可能要求每個民眾都以新加坡為標準來評分，他們可能是以當地5年前或10年前的狀況相比較，以做為衡量評分的標準。

丹麥、斯洛維尼亞、盧森堡、奧地利、中國、荷蘭與埃及則以88分並列第10。

排在第十名的埃及，在2011年民主革命「阿拉伯之春」爆發後，觀光客人數急遽減少，但當地人仍自認治安不錯，明顯和外界看法不同。