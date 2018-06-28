全球首位 中研院畫出蝴蝶蘭遺傳圖譜

（中央社記者余曉涵台北28日電）中研院農業生物科技研究中心施明哲特聘研究員率領的研究團隊，獨步全球成功畫出台灣原生種蝴蝶蘭「台灣阿嬤」的遺傳圖譜，未來可望透過研究培育出不同顏色、形狀的新品種蝴蝶蘭。

台灣的蝴蝶蘭是重要出口的花卉之一，但是一般蘭花的生長期需要2到3年，傳統上花農如果要培育新種蘭花，就必須不斷雜交，才能培育出新品種，不僅耗時耗能，成功率也較低。

中央研究院今天發出新聞稿表示，中央研究院農業生物科技研究中心施明哲特聘研究員研究團隊長期研究台灣蘭花，日前更獨步全球，首次將白花蝴蝶蘭的全基因體進一步繪製成染色體圖譜及遺傳連鎖圖譜，建立一套完整的分子育種系統，將基因與蘭花的表現特徵一一對應。

施明哲表示，未來可望透過研究遺傳圖譜，針對蘭花的顏色、形狀等特徵，精準地訂製出新品種，也就是說花農可以邁向分子育種，用全面且精準地方式計算並生產「高級訂製蘭花（high-end designer orchid）」。

施明哲舉例，像是花農可以視歐洲市場需求，培育優雅跟雙梗的蝴蝶蘭，或是可以依照客戶的需求客製化獨特的香味或顏色，但仍有待研究人員進行研究。

施明哲說，透過高解析度蝴蝶蘭染色體圖譜，突破了過去缺乏工具探索新品種的困境，也可提供演化學家參考，進一步探究蘭花為適應不同生態系統所衍生的基因演化、特殊構造等生存策略的來龍去脈。

除了蘭花之外，施明哲說，這種繪製染色體圖譜及遺傳圖譜的方式，也可應用在其他的農作物上，來繪製屬於其他農作物的染色體圖譜及遺傳圖譜。

中研院表示，此研究論文已在107年4月28日刊載於國際植物科學領域代表性期刊「植物生物科技期刊」（Plant Biotechnology Journal）。（編輯：黃于）1070628