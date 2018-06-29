2018台北電影節開幕日　國際新導演獎評選開始

（台灣英文新聞/ 劉怡均 台北綜合報導）第20屆台北電影節已於昨（28）日正式開幕，並將展開長達一個月的國際電影馬拉松，其中「國際新導演競賽」的評選及播放也已展開，並邀請到5位知名電影人來台擔任評審，其結果將在7月3日公佈。

本屆「國際新導演競賽」參與角逐的作品數量為歷屆之多，有來自88國的553部影片報名，其中挑選出12部競賽片爭奪首獎，其中入選的包含國片《誰先愛上他的》與《小美》。



入選影片（圖片來源：台北電影節官網）



入選影片（圖片來源：台北電影節官網）

評審團陣容也不容忽視，分別請到廖慶松擔任評審主席、剛以長片入圍坎城影展的日本導演濱口竜介、馬來西亞導演陳翠梅、獲第47屆金馬獎最新導演獎的何蔚庭、來自鹿特丹影展的選片人穆格．迪米爾(Müge DEMIR)，五位評審於影展期間齊聚台北並選出「國際新導演競賽」的首獎與評審團特別獎，結果將於7月3日的頒獎典禮公佈。



廖慶松擔任評審團主席（照片來源：台北電影節）

有「台灣新電影保母」之稱的資深剪接師廖慶松，擔任本屆評審主席，與侯孝賢、楊德昌、萬仁等導演有密切的合作關係。被稱為「廖桑」的廖慶松自1999年《海上花》開始擔任監製，至今仍持續推動台灣電影產業進步並挑戰新形態的電影；2002年獲得金馬獎最佳台灣電影工作者，2006年獲頒第十屆台灣國家文藝獎。



日本導演濱口竜介（照片來源：台北電影節）

東京藝術大學映像研究所畢業的濱口竜介，其畢業製作《暗湧晴事》入選2008年的聖塞巴斯蒂安影展。2015年執導的5小時長片《Happy Hour》以劇本拿下盧卡諾影展特別提及獎，今年則已最新長片《睡著也好醒來也罷》入圍第71屆坎城影展正式競賽，這次台北電影節的神秘場單元也即將播放，導演也將出席映後座談會給影迷驚喜。



馬來西亞導演陳翠梅（照片來源：台北電影節）

陳翠梅為首位在重要國際影展獲獎並受邀至坎城駐村的大馬導演，於2015年啟動「Next New Wave」計畫，此平台聚集大馬年輕導演創作、交流及學習的機會。2016年她以作品《愛征服一切》獲釜山影展新浪潮競賽大獎和鹿特丹影展金虎獎。陳為開啟馬來西亞電影新浪潮的重要導演，近期正在籌拍新片，並由中國導演賈樟柯擔任監製。



穆格．德米爾（照片來源：台北電影節）

德米爾曾在土耳其為荷蘭的非營利組織「Press Now」進行獨立媒體支持計劃，於2014年起擔任鹿特丹國際影展「Brave Talk」活動統籌，致力於文化、網路社群領域以及社會公義相關的領域。於2016年時正式加入鹿特丹影展策展團隊，負責東南亞長片的選片，以及土耳其與伊朗電影的初選。



何蔚庭（照片來源：台北電影節）

何蔚庭來自馬來西亞，隨後在台灣發展，以首部長片《台北星期天》獲頒第47屆金馬獎最佳新導演獎，同時該片也獲得台北電影節國際青年導演競賽特別推薦及台北電影獎劇情長片類電影產業獎。2012年執導短片《我愛恰恰》獲得第14屆台北電影獎最佳短片。最新長片作品《幸福城市》邀請高捷、金馬獎最佳新演員李鴻其及新人謝章穎飾演同一人的不同年齡階段，五月天石頭也在此片演出。

台北電影節舉辦的「國際新導演競賽」提供國際新銳導演發表的機會，入選的12部影片於6月28日至7月14日，在台北市中山堂、新光影城及光點華山電影館放映，入選作品的導演或影人也將親臨現場與影迷交流，競賽結果則在7月3日的頒獎典禮上公告。

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