環保小天才  12歲華裔女孩發明塑膠微粒探測機器人

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）塑膠對海洋的危害已至臨界點，美國一名年僅12歲的華裔女孩，人小志氣高，發明了以紅外線探測塑膠微粒的方法，驚豔科學界，還因此入選「3M小科學家實驗室」計畫的一員。

杜安娜（Anna Du，音譯）來自麻州，熱愛海洋，經常造訪波士頓港。有天她在沙灘上發現許多塑膠垃圾，卻懊惱怎麼撿都撿不乾淨，就在此時，她靈光乍現，運用科學知識，發明了一個可探測海洋塑膠微粒的遠端遙控紅外線機器人。

《大眾機械》（Popular Mechanics）網站報導，安娜在YouTube影片中說明，這項發明的原理在於塑膠中的化學鍵容易吸收紅外線。該技術可擴大應用於淨水系統，也讓她一舉成名，成了「3M小科學家實驗室」（3M Young Scientist Lab）的一員。她將可獲科學家指導，改善這項發明。安娜期許，未來能進一步精進這個裝置，打造塑膠微粒探測無人機。

根據美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）的定義，塑膠微粒指的是直徑小於5公厘的極小塑膠粒子。4月公布的一份研究指出，北極海每一公升海冰中，就含有12,000個塑膠微粒，創歷來最高紀錄。