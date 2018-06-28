咖啡與可可的邂逅　到國際食品展一嘗中美洲風味

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導) 一年比一年精彩的「台北國際食品五展」於27日盛大開幕，宛如縮小的世界地圖，展覽會場特別規畫34個國家館，無論是台灣館、日本館、法國館、美國館還是中美洲館等，走一趟食品展如同環遊世界一般，趣味無窮。

貝里斯、薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯與尼加拉瓜，中美洲五國聯展，將自家最優質的農產品、食品與水產品等特色商品帶到台灣來和我國民眾分享。而愛喝咖啡或是愛吃巧克力的民眾，更不要錯過這次的機會，品嘗不同品種的香濃黑咖啡，以及可可產品。

宏都拉斯準備相關展示品。

中美洲經濟貿易辦事處表示，由於台灣與尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯已簽有自由貿易協定(FTA)，雙方多項產品享有零關稅優惠，對台灣進口商而言，可降低進口成本，提高利潤。

對於台商到中美洲國家投資一事，中美洲經濟貿易辦事處指出，中美洲各國與美國簽有CAFTA-DR自由貿易協定，以及2013年起陸續生效的歐盟貿易夥伴協定，台商投資中美洲，生產農產加工產品輸出歐美國家，除享有零關稅優惠外，亦可享配額優惠，加上政府各項獎勵措施，對台商而言，更是一大利多。

工作人員細心的測量一茶壺所需的咖啡豆量、並進行研磨與沖泡供現場民眾試飲。

在中美洲館還可以看到逐漸在國際間嶄露頭角的優質可可豆，現場還有不少試吃品供參訪民眾享用，而各館的工作人員也都親切地進行產品解說，有問必答。

為了展現可可豆與其風味，中美洲經濟貿易辦事處首度邀請台灣可可進口商將巧克力製造機搬到會場，展示從可可豆到巧克力成品的製程。

針對今(2018)年參展的中美洲五國的產品特色，中美洲經貿辦事處說明如下：

貝里斯以可可豆、海鮮、家禽包裝等各項產品參展。 薩爾瓦多有諾麗果產品、蜂蜜、醬料、粉狀飲品(Horchata)堅果、紅豆粉咖啡等。 瓜地馬拉則是以白蝦、咖啡、夏威夷果、奇亞籽、可可、莧菜籽等。 宏都拉斯推薦咖啡、白蝦、龍蝦、酪梨、牛肉、飲品、水果等。 尼加拉瓜主打蛋粉、咖啡、可可、蜂蜜、奇亞籽、芝麻等。

工作人員進行各種巧克力與可可製品的解說。

中華民國對外貿發展協會表示，除了中美洲五國外，今年還有來自馬來西亞、菲律賓、泰國、越南、斯里蘭卡等5國新南向國家組團參展，新南向國家預先登錄觀展的買主亦較上屆增家3%，商機可期。

中華民國對外貿發展協會還說，本屆台北國際食品五展的另一項特色是「台灣國際清真產品展」，也就是首度成立「清真主題館」，以分區方式展示獲得清真認證的保健食品、一般食品及生活用品，希望藉此打造穆斯林友善環境。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳表示，今年的國際聯合五展有34個國家館、1,628家參展廠商、逾4,000個攤位，不僅是歷年來國家館最多的一次、規模亦再創新高。這也顯示台灣充分跟國際接軌，也是跟各國建立友好關係的平台。

工作人員在現場依不同的咖啡豆，進行黃金比例的研究與沖泡。

民眾站在中美洲館展示櫃前。

※以上照片皆由台灣英文新聞拍攝。

照片由外貿協會提供