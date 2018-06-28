區域情勢變動大　蔡英文：國軍責任加大　期許為自由民主努力

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）國防部今（28）日上午舉辦「陸海空軍將官晉任布達暨授階典禮」，總統蔡英文致詞時表示，面對快速變動的區域安全情勢，國軍的責任將更加重大，期許國軍為捍衛臺灣自由民主而努力。

週四上午的典禮由國防部長嚴德發主持，並為晉任中將的18位軍人授階。

提及軍人年金改革法案甫通過，嚴德發表示，大多數現役軍人退役後都能受到政府照顧，因此未來在崗位上，要更克盡職責，戮力戰訓本務。

而蔡總統致詞時則表示，國軍是國家安全和社會穩定的重要力量，隨著職務的調整，晉任的軍人務必要勇敢堅定地扛起更大的責任，為強化國軍戰力、保障人民的生命財產，以及捍衛臺灣的自由民主而努力不懈。

蔡總統也指出，面對快速變動的區域安全情勢，國軍的責任及挑戰將更加重大，國防的許多任務，也需要團結一致來達成。

蔡總統也提及年初花蓮震災時，國軍在第一時間趕到現場，提高救災的效能，「國軍用行動贏得了民眾的掌聲，弟兄姊妹的士氣越來越好。這是這兩年來，我感到最欣慰的事情。」

蔡總統也指出，過去幾個月她陸續至蘇澳、九鵬，以及清泉崗基地，視導國軍部隊的戰備及演訓，「是國軍精實的戰力，讓我和所有的國人，看到國家繁榮發展的穩固基礎。」

最後，蔡總統也表示，軍人年改法案已經通過，為了國家未來的發展，過去政府都想要推動而沒有做到的改革， 現在政府以堅定的意志達成目標，「我要再次感謝國防部的團隊，我們共同完成了一個歷史性的任務，讓基金可以永續、軍人退休安全獲得保障。」