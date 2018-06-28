感動落淚  滯臺多年新住民終於取得居留證 

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）印尼籍的新住民鄭太太來台20餘年，當時因不諳法令未辦理居留證，婚後忙於家庭，導致印尼護照及簽證過期，淪為黑戶。由於無身份證，鄭太太無法外出工作，只能求助移民署彰化縣服務站。所幸在移民署人員的協助下，鄭太太總算獲得在台的居留許可，從移民署人員手上接過居留證那刻，她感動的落淚，表示會好好珍惜這得來不易的身份，會認真工作，陪伴兒女長大。

新住民全球新聞網報導，來自印尼的鄭太太，與丈夫及3名兒女居住在彰化縣埤頭鄉。今年1月，鄭先生病逝，家中經濟陷入困境。

鄭太太表示，現年20歲的大兒子是家中經濟來源，每個月薪水約2萬元，小兒子罹患輕度身心障礙、現於高職就學的小女兒也疑似有身心障礙的情形，自己沒有合法居留證無法工作，此外，鄭太太的印尼家人在南亞大海嘯後失去聯繫，如果現在被遣返，不知道自己與兒女的未來該如何是好。

移民署彰化縣服務站主任林元中訪視後，對於鄭家的處境表示十分同情，會同印尼在臺辦事處再次前往探視，並積極協助鄭太太辦理居留證。

27日移民署彰化縣服務站特別前往鄭家，將剛印製好的居留證交給鄭太太。來臺20年的鄭太太終於拿到居留證，她激動地流下淚來，頻頻感謝移民署人員的協助，並表示會好好珍惜這得來不易的證件及身分，接下來要儘快找份工作賺錢，陪伴兒女長大。