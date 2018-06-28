心疼新住民遭遇  朱立倫：修改國籍法及移民法刻不容緩

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新北市政府製播的新住民節目「幸福新民報」第5季將在7月1日開播，新北市長朱立倫出席記者會時表示，台灣法令對於新住民有許多不友善的限制，造成新住民生活極大困難，尤其在取得身份證的難度極高，呼籲盡快鬆綁國籍法及移民法，讓這些為台灣打拼的新住民朋友也能成為社會的一份子。

「幸福新民報」2015年起由新北市政府、新北市14家有線電視系統業者及新住民團體聯合製播，希望透過節目讓更多人看到新住民在台灣的精彩故事。

新北市市長朱立倫表示，台灣雖然是個很友善的國家，但對於新住民的法律卻仍有許多不合理的限制，例如外籍配偶想取得台灣身份證，必須在台灣居住4至6年才能申請歸化，假使中間與我國國民離婚，則必須馬上回國，就算因為孩子而得以留下，在孩子成年後還是可能被遣返，讓新住民姐妹苦不堪言，因此國籍法、移民法的鬆綁是件刻不容緩的工作。

新聞局表示，第5季「幸福新民報」，特別囊括來自各國及各領域的朋友拍攝，特別以真實記錄式拍攝手法，讓觀眾一窺新住民在台灣生活的內心故事。

第5季「幸福新民報」將自7月1日起每週日晚上6點至7點在TVBS 56台首播，每週六下午3點至4點重播。新北市有線電視CH3每週日晚上8點至10點半，以中文、泰語、印尼語、越南語及英文共五語配音字幕連續播出，並於每週一至週五晚上8時至8時30分，分別重播一種語別。

民眾也可線上訂閱「Youtube幸福新民報頻道」或至幸福新住民報節目網站觀賞影片。