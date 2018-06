美遞出橄欖枝  美中貿易戰或將休兵？

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導)美國對中國的制裁力道似有鬆動跡象。總統川普27日促國會強化現行法律對投資美國科技公司之限制,適用所有國家,而非僅針對中國,對照兩國之前的針鋒相對立場,似透出一絲和解曙光。

白宮上月才表示,將於近期宣布新一波針對中國的投資限制,杜絕中國國營公司或與共黨掛勾之企業購入美國先進科技。這類投資活動是「中國製造2025」計畫的一環,該計畫是中國致力成為全球科技龍頭所擬定之方針。

但週三的發展顯示,川普似決定採取不那麼激烈的手段,而是要求美國海外投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,CFIUS)研擬更嚴格的外資審查法,非僅針對中國,而是適用所有國家,並採取個案審查方式。

此前美中兩國就貿易議題互相開炮,揚言將於7月6日開始實施多項關稅制裁。外界普遍認為此一軟化態度顯示美國有意與中國和解,對於激烈交火的貿易大戰或有休兵跡象。

不過,白宮首席經濟柯德洛(Larry Kudlow)態度保守,在接受福斯新聞專訪時,要外界勿將美國此舉視為對中國軟化,僅透露美中兩國正積極「溝通」中。

此一政策轉彎是否意味雙方有機會避免一觸即發的貿易衝突,或是否會儘快展開正式談判,備受外界關注。