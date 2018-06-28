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美遞出橄欖枝  美中貿易戰或將休兵？

川普要求國會立法加強審查所有國家對美國科技之投資，而非僅鎖定中國

By 黃紫緹,台灣英文新聞－編輯
2018/06/28 09:41

美國總統川普（美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）美國對中國的制裁力道似有鬆動跡象。總統川普27日促國會強化現行法律對投資美國科技公司之限制，適用所有國家，而非僅針對中國，對照兩國之前的針鋒相對立場，似透出一絲和解曙光。

白宮上月才表示，將於近期宣布新一波針對中國的投資限制，杜絕中國國營公司或與共黨掛勾之企業購入美國先進科技。這類投資活動是「中國製造2025」計畫的一環，該計畫是中國致力成為全球科技龍頭所擬定之方針。

但週三的發展顯示，川普似決定採取不那麼激烈的手段，而是要求美國海外投資委員會（Committee on Foreign Investment in the United States，CFIUS）研擬更嚴格的外資審查法，非僅針對中國，而是適用所有國家，並採取個案審查方式。

此前美中兩國就貿易議題互相開炮，揚言將於7月6日開始實施多項關稅制裁。外界普遍認為此一軟化態度顯示美國有意與中國和解，對於激烈交火的貿易大戰或有休兵跡象。

不過，白宮首席經濟柯德洛（Larry Kudlow）態度保守，在接受福斯新聞專訪時，要外界勿將美國此舉視為對中國軟化，僅透露美中兩國正積極「溝通」中。

此一政策轉彎是否意味雙方有機會避免一觸即發的貿易衝突，或是否會儘快展開正式談判，備受外界關注。
貿易戰

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