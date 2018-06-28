〈時評〉中國控制網路 打壓群眾火苗  

這幾天，中國最受關注的新聞，莫過於老兵抗爭卻受到暴力鎮壓，然而，中國的群眾運動發展已久，只是星星之火遲遲無法燎原，主要原因是訊息受到控制，無法持續發揮串連效果，讓民主力量無以為繼。



2010年的茉莉花革命，起因是穆罕默德•布瓦吉吉在街上販賣蔬菜水果，因為沒有執照，被警察鎮門沒收攤車，布瓦吉吉為抗議而自焚，為聲援布瓦吉吉，許多人展開抗議，卻遭到催淚瓦斯驅離。後來，相關影片在社群媒體上快速散播，最後推翻了阿里政權，因此，有人將此稱為「Twitter革命」 或「WikiLeaks革命」，以形容網路掀起一波革命力量。



2014年，反服貿學生占領立法院議場，這些學生在動員時，將相關資訊散播出去，充分運用科技工具，不僅透過社群媒體傳遞訊息，也建立多個網站，甚至開發手機APP，讓各界可以透過電腦、手機，隨時掌握立法院最新情況，最後成功讓國民黨政府退讓。



革命需要組織和動員，必須建立聯繫溝通管道，才能凝聚各種力量。過去，是利用大眾傳播媒體，但只要這些媒體被政府壟斷，就會無法散播訊息，所以反抗軍發動占領的對象之一，往往包括電視台，一來可以主導輿論，二來可作為動員工具。



近年來，因為行動通訊發展快速，網路媒體已成為時下最盛行的傳播管道，尤其是人手幾乎一台行動電話的時代，更加倚賴這類訊息傳送模式，不必再靠傳統的大眾媒體，就能輕易向社會大眾發聲。



此一趨勢發展，在中國也不例外，只不過中國是沒有言論自由的國家，可以隨時透過各種方法，阻礙訊息的自由傳播。



以最近的老兵事件為例，江蘇鎮江市的部分退伍軍人到市政府陳情，卻遭遇大批警察鎮壓，並且有一群身分不明的人士，對老兵拳打腳踢，相關訊息和影片開始在網路上傳遞，立刻引起全國老兵抗議，紛紛趕往當地支援。



但隨著集結的老兵高達數千人，沒有退燒的跡象，鎮江市政府附近的網路開始被遮蓋，無法通訊，裡面訊息無法傳送出來，外面的人也無法得知裡面情況，沒多久，傳出現場的老兵遭到員警暴力鎮壓。



中國為了鞏固共產政權，無所不用其極，從傳統大眾媒體到網路言論，都是中國積極一手掌控的對象，也嚴重影響到群眾運動的發展，無法向民主邁進，這樣的一個國家，台灣人民也沒什麼好期待的。

（作者李平華，資深媒體人）