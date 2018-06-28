亞太最佳大學排名 台灣31校上榜

（中央社記者戴雅真倫敦27日專電）英國泰晤士報高等教育特刊（Times Higher Education）今天發表「2018亞太地區大學排名」，台灣共有31所大學上榜，比去年增加5校，台大排名37最高。

泰晤士報高等教育特刊製作「亞太地區大學排名」（Asia-Pacific University Rankings），分析東亞、東南亞以及大洋洲地區38個國家的大學，最後有13國250多校上榜。其中，日本有89校上榜最多，其次是中國的63校，接下來依序是澳洲（35校）、台灣（31校）、韓國（27校），以及泰國（10校）。

然而，日本雖然上榜學校最多，卻沒有任何一所排名前十，名次最高的東京大學排名第12。

根據排名，新加坡國立大學位居第一，北京清華大學第二，北京大學第三，墨爾本大學第四，香港大學第五。香港科技大學和新加坡南洋理工大學並列第六，第八是澳洲國立大學，第九是澳洲昆士蘭大學，第10是香港中文大學。

台灣共有31所學校入榜，8校擠進前100。其中，台灣大學拿下第37名，比去年的33下降4個名次。再來依序為清華大學50名、台灣科技大學56名、交通大學67名、成功大學77名、中國醫藥大學88名、台灣師範大學91名、台北醫學大學98名。

陽明大學在111至120名區間，中山大學在121至130名區間，長庚大學、中央大學在131至140名區間，高雄醫學大學在141至150名區間，台北科技大學在151至160名區間，政治大學、台灣海洋大學在171至180名區間。

亞洲大學、中原大學、東華大學、元智大學在181至190名區間，逢甲大學、台南大學在191至200名區間。輔仁大學、義守大學、中正大學、台北大學在201至250名區間。朝陽科技大學、銘傳大學、嘉義大學、高雄大學、淡江大學在250多名。（編輯：陳俊碩）1070628