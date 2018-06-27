防癌觀念從小打基礎 團長熊讚組「防癌小尖兵團」

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）根據衛生福利部最新106年全國十大死因資料顯示，癌症連續36年居國人死因首位，而惡性腫瘤仍是台北市十大死因的第一位，為此台北市政府政府衛生局與台灣癌症基金會共同合作，由「熊讚」擔任團長，組織「防癌小尖兵」童盟軍團，帶領小尖兵們共同守護台北市四癌防治倉庫。

北市政府衛生局黃世傑局長表示，2017年台北市癌症標準化死亡率雖然由2016年105人/十萬人口降至2017年98.7人/十萬人口，為全國癌症標準化死亡率最低的縣市，但癌症仍是北市十大死因的第一位，而子宮頸癌、乳癌、大腸癌和口腔癌等四種癌症是經證實可由篩檢早期偵測進而降低死亡率，呼籲民眾應定期癌症篩檢以發現及早期癌症，進而早期治療降低死亡威脅」。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟說：「全民練5功、防癌就輕鬆，是根本解決之道，尤其蔬果彩虹579、規律運動及定期篩檢更是積極有效的預防方式，我們希望藉由小朋友在家中的影響力，主動揪出未做篩檢的家長及親友們，讓家庭的成員及周遭親友都能注重防癌的觀念，尤其是符合資格者一定要記得定期篩檢。」

北市衛生局及台灣癌症基金會將在台北市的國小舉辦30場「台北市防癌小尖兵」巡迴講座，同時學生可獲得由熊讚代言之「我家最健康存摺」，存摺內頁規劃親子防癌任務，希望小朋友跟爸爸媽媽或家人一起完成，執行任務的過程中不僅可增加親子互動，更能共同建立全家健康生活，調整正確蔬果飲食、運動習慣及遠離菸害等良好生活習慣，邀請北市公私立國小及學生把握機會，踴躍參加活動！