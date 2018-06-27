利用臺指股利點數，掌握大盤漲跌實況

股市每到股票密集除息期間，投資人每天都想知道發行量加權股價指數(以下簡稱加權指數)因股票除息而減少(或稱蒸發)的點數，以正確解讀大盤漲跌實況；現在可利用臺灣指數公司編製的臺指股利點數滿足這個需求，投資人每天股市開盤前可至臺灣指數公司網站(http://www.taiwanindex.com.tw/)查看臺指股利點數的資訊，當天上漲點數即是加權指數因採樣股票除息而減少的點數。

臺指股利點數是評量集中市場現金股利指數化的簡易指標，今年截至6月27日爲97.08點，股利點數是一種每日累積加總的指數，每年從0起算，每日累計加權指數採樣股票除息總金額相當於加權指數的點數，也就是今年度因股票除息而減少的點數；例如6月25日台積電等2檔股票除息致臺指股利點數上漲(或增加)69.83點、26日富邦金及國泰金等8檔股票除息致臺指股利點數上漲19.04點，因含有大型權值股除息，故連兩日除息而減少的點數高達88.87點。所以投資人想掌握加權指數因股票除息而減少點數的資訊，可以每天開盤前至臺灣指數公司網站查看臺指股利點數。

臺灣指數公司網站資料顯示，2016年臺指股利點數361.33點，2017年401.24點，這是前二年因上市股票發放現金股利而從加權指數扣減的點數，即除息造成大盤蒸發的點數；統計今年度上市股票預擬發放現金股利總額約1.29兆元，再創歷年新高，可預見今年臺指股利點數亦將續創新高。

股利點數除可輔助解讀大盤漲跌實況，國外也將它商品化，設計成金融商品進行交易，例如歐洲、美國、香港、新加坡等地之期貨交易所分別有STOXX50、S&P500、恆生指數、日經225等股利點數期貨掛牌交易。以歐洲為例，在1990年代就已發展出股利交換(Swap)契約來交易現金股利，供機構法人進行股利避險，2008年發展出全球首檔的股利點數期貨「STOXX50股利點數期貨」，2017年成交量420萬口，日均量16,519口，年底未平倉合約數785,455口，可見股利點數之衍生性金融商品廣受市場的喜愛。

未來臺指股利點數若能循國外發展模式，設計成期貨等衍生性金融商品，可供大型機構法人、壽險公司或退休基金進行現金股利收入的避險，將有助於穩定其現金股利收入，以提升加碼臺股的意願。

除息影響大盤指數（發行量加權股價指數）的原因？

根據「臺灣證券交易所發行量加權股價指數編製要點」規定，指數編製單位維護發行量加權股價指數之基值，以維持股價指數的連續性，參考發行量加權股價指數計算公式，股價指數＝總發行市值 ÷ 當日基值 × 100。當採樣股票(成分股)除息交易時，因除息不必調整指數基值，其股本不變但股價因配發現金股利而下降，導致發行市值減少，指數的點數亦因而減少。