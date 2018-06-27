新北程式教育示範學校期末分享會

新北市教育局今(27)日於新北市府舉辦程式教育示 範學校期末分享會， 由中山國中等10所示範學校分享校內推動經驗， 另外也邀請國立臺灣大學蔡芸琤教授及臺北市立大學盧東華教授共同 參與，激盪程式教學火花，期待示範學校擔任領頭羊的角色， 讓程式教育在新北持續深耕發芽。

本市自106年起推動「新北市國中小程式教育示範學校計畫」， 目標在配合新課綱科技領域之實施， 漸進式培養學生具備運算思維能力之系列課程，並強化師資及設備的 完整度，結合學校特色發展程式教育教案，遴選出中山國中、 江翠國中、明志國中、崇林國中、五寮國小、瑞芳國小、光復國小、 昌福國小、重陽國小及新店國小等10校入選此計畫， 經過一學年的推動，於本次分享會上交流彼此課程設計、 共同備課及成功教案經驗。

教育局蔣偉民副局長表示，新北市一直以來非常重視程式教育，從1 05年辦理第一屆全國貓咪杯Scratch程式設計競賽，106 年發表全國第一本程式教育專書「彈指-玩轉世界」、 成立全國第一座「程式教育體驗中心」及成立「科技領域輔導團」， 107年更首度於國小教師甄試增加「資訊科」開缺， 並辦理國小5場「眾志成『程』種子教師研習」培訓180位教師， 更發展180份教案，因應新課綱資訊科技教學， 提供全市學校第一線的需求。 而透過這次示範學校計畫鼓勵10校持續深化課程， 落實程式教育實作課程，其中，中山國中學生破例代表新北市， 參加以往需資訊能力優秀之高中生始得參加的「 2018年國際資訊奧林匹亞研習營」， 足見新北學校推動程式教育之決心及用心。

為推動程式教育活動，本局暑假辦理一系列Fun- coding程式教育營隊活動，同時，青山國中小的「 程式教育體驗中心」也辦理偏鄉學生體驗與暑假活動。另外， 為因應資訊科技教學， 自107年起逐步提升全市學校資訊基礎設備， 3年內完成改造包含網路監控系統、互動教室等智慧環境， 讓新北的孩子有高品質的程式學習情境。