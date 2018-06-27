櫃買中心赴越南鼓勵臺商企業來臺上櫃     

櫃買中心為配合新南向政策及吸引更多優質海外企業來臺掛牌，董事長陳永誠率團赴越南推動臺商回臺上櫃，並攜手中介機構在越南胡志明市舉辦2場交流說明會，26日已與勤業眾信聯合會計師事務所及理律法律事務所共同舉辦「2018臺灣資本市場交流晚宴」，另預計於29日再與安侯建業聯合會計師事務所及第一金證券股份有限公司共同舉辦「越南企業連結臺灣資本市場說明會」。

在26日晚間舉辦之2018臺灣資本市場交流晚宴中，櫃買中心董事長陳永誠致歡迎詞時表示，越南係臺商布局東協之重點地區，除企業家數最多，投資金額亦最高；我國也是越南第四大外資來源國，雙方關係密切，因此櫃買中心將越南列為東南亞海外業務推動的重點地區。此次來到越南，預計拜訪當地近十家優質臺商企業，包含紡織、機電工程、塑膠射出及汽機車零組件等產業，看到越南臺商事業發展有成，且多數持續擴大營運規模、目前正面臨二代接班及招募優秀人才等需求，越南臺商可藉由回臺上櫃與臺灣資本市場鏈結，募集資金以持續擴大營運規模，把生意做向全世界。

在交流晚宴中，勤業眾信聯合會計師事務所會計師陳俊宏表示，臺商面對迅速變化的投資環境與強敵環伺的國際市場時，更需謹慎思考企業的長期營運方向與轉型升級的必要性，而臺灣多層次資本市場的架構，正好可滿足企業不同階段的需求，是臺商籌資的最佳選擇。

理律法律事務所宋天祥律師致詞時則表示，現階段企業的經營環境，在法規遵循的層面越來越嚴格，成本也越來越高，企業藉由進入資本市場，強化公司體質，可使公司制度更為健全，並有更多資源因應法規變化所帶來的風險。

陳永誠表示，櫃買市場相較於亞洲其他鄰近證券市場，具有合理的本益比、合理的周轉率及再募資(SPO)市場接受度高等特色，是越南臺商進入資本市場的首選。櫃買中心一直以來積極推動越南臺商回臺IPO，已陸續有多家臺商企業與中介機構簽訂輔導契約，預計短期應可看到具體成效。截至2018年5月底，櫃買中心主板市場已有756家企業掛牌(市值達新臺幣100億元以上有69家)，其中外國企業有34家，主要營運地在東南亞的外國企業有11家。櫃買中心將持續配合政府新南向政策，積極推動東南亞企業來臺上櫃，除提供海外優質企業進入臺灣資本市場籌募資金的最佳管道，也為投資人提供更多元的投資標的。