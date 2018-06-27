中華電信推夏日亞洲漫遊吃到飽下殺33折6天588元

暑期出國旅遊高峰，中華電信針對亞洲熱門國家，全新推出「 夏日優惠漫遊上網方案」， 自107年6月27日上午9點起至107年7月4日中午12點止 ，只要客戶至中華電信數位門市申請， 即享漫遊上網吃到飽6天588元(原價1,788元)， 平均一天僅需98元，享受行動上網輕鬆無負擔！ 本方案適用於日本、韓國、香港、澳門、新加坡、馬來西亞、泰國、 印尼、菲律賓和柬埔寨。客戶預約申辦夏日優惠漫遊上網方案後， 只要在107年9月30日23點前啟用， 就能盡情享受今夏最殺的漫遊4G上網吃到飽。 中華電信陪您輕鬆暢遊亞洲，即時分享旅遊樂趣，開新Fun一夏！

方案適用日韓港澳新馬泰印菲柬推薦暑期出遊客戶快申請

根據交通部觀光局統計，106年度國人累計出國人次， 較105年同期成長7.3%，其中， 又以亞洲國家蟬聯國人最愛旅遊地區。 中華電信看好國人暑期旅遊商機，針對欲朝聖韓劇知名場景追「 歐爸」、前往北海道薰衣草季、到香港迪士尼、新加坡環球影城、 馬來西亞樂高樂園等享受遊樂設施，以及泰國芭達雅、 印尼峇里島或是馬來西亞沙巴等地的客戶，新推出「 夏日優惠漫遊上網方案」，另外，更提供貼心服務， 客戶預約申請方案後，有實際使用才需付費， 建議趁此機會先預約申請，方便客戶出國更安心！

中華電信國際漫遊原機原號超方便，不需多租一台分享器， 也不需更換SIM卡，更精心為客戶設想時差因素， 以彈性的24小時計費機制，為客戶精打細算！最好康、 貼心的國際漫遊上網方案，首選中華電信！