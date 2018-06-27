最正宗入摩代表  元大MSCI  A股ETF 正式掛牌

中國A股6 月正式納入MSCI指數體系以來，備受市場關注，而台灣首檔瞄準入摩行情的元大MSCI中國A股國際通ETF (證券簡稱：元大MSCI A股；證券代號:00739)於6/27正式掛牌，掛牌典禮當天邀請臺灣證券交易所林長慶副總經理、MSCI指數公司亞太區總裁林偉傑（Jack Lin）、元大證券陳麒漳總經理、元大期貨林添富董事長等人出席。

元大投信總經理劉宗聖 指出，早在幾年前MSCI指數公司開始評估是否納入A股時，元大投信便積極與MSCI指數公司爭取指數授權，今年順利取得MSCI全新量身訂製的MSCI中國A股國際通指數以及MSCI中國A股國際指數之授權。著眼於MSCI為全球12兆美元資金所追蹤的關鍵性參考指標，在A 股入摩後，隨資產管理公司、保險公司、養老金等大型機構法人進入中國市場，中長期A股勢必出現質變與量變。而台灣目前已有的陸股ETF，其標的多為中國境內投資人所偏好，A股今年初始入摩起到未來100%納入，預期將為中國股市帶來天際線與地貌的全新變化，唯有MSCI中國A股國際通指數能百分之百掌握，是投資A股市場的最後一塊拼圖。

近期陸股經歷金融去槓桿造成的信用債違約風險及中美貿易戰等內外部因素干擾，市場情緒悲觀， 元大 MSCI 中國A 股國際通ETF 經理人陳重銓 表示，至今年第一季，中國A股的持有者結構中，國家隊（包括匯金公司、證金公司等）、公募基金、證券公司、社保基金、保險機構與QFII等六大主力合計持有A股市值7.81兆人民幣，比重約15%，(以6/21滬深兩市的總市值分別為30.3兆與20.1兆人民幣計算)，說明中國A股目前仍是以散戶為主體市場。

A股入摩有階段性，預期歷時數年才能達到完全納入，因此初期大概只會引入海外資金約1100億人民幣，對A股影響力還不大。但對比台灣、韓國入摩經驗，外資目前持有台灣、韓國股市占比約4成，當未來A股完全入摩後，龐大且專業的資金穩定流入，對於A股的長期多頭走勢有著正面的影響。建議投資人以中長期眼光看待A股入摩題材，跟隨外資腳步參與入摩題材。

元大MSCI中國A 股國際通ETF 協管經理人李孟霞補充說明， 大陸總體經濟自 2016 年下半年開始漸漸轉好，企業獲利表現佳，今年第一季GDP為6.8%，經濟仍屬增長復甦態勢。而近期A股走弱是事件造成而非基本面轉差，短線指數短線回檔修正已達到最大漲幅的0.75，在總體經濟及企業獲利預估仍未有較大修正前，目前機會仍大於風險。

目前總體經濟並沒有出現明顯惡化，CPI累計年增率2.0%，未見通膨危機；2018年第一季全部A股淨利潤率為14.4%，企業獲利情形仍良好，但目前 A 股本益比已經回到上證綜合指數前波低點2638附近，只要2016年以來經濟成長平緩的大背景不變，以目前本益比偏低相對位置，在收益及風險比上可以偏樂觀。若指數持續下探，如中美貿易戰升級擴大蔓延到金融領域，引發經濟戰爭，經濟平穩的背景可能被破壞，在通膨壓力不大下，貨幣政策仍有寬鬆的空間，可能還是底部震盪格局，整理時間加長，建議可分批介入，短線可留意第二季季報發布結果。