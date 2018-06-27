市長表揚「2018總統教育獎」新北市得獎學生

新北市今年有3位學生榮獲2018總統教育獎， 市長朱立倫於今(27)日親自表揚三重高中林禹龍、歐芃真， 雙溪高中簡汶琪3位得獎同學及其家人，讚許他們在艱苦環境中， 勇敢面對各種挫折與挑戰，勉勵獲獎學生繼續散發生命的光輝， 成為新北學子的學習表率。

朱市長表示，3位獲獎的同學都有一段令人動容的生命故事， 在幼小的年紀不僅勇敢的面對各種挫折與困難，更以無比的毅力、 高昂的鬥志，克服難關，充分展現生命堅韌的光輝，是超越自我、 不畏逆境小鬥士。希望除了「總統教育獎」之外， 有更多社會公益團體及熱心人士能投入關懷弱勢學生行列， 協助困難中奮鬥的孩子實現夢想。

三重高中高中部林禹龍同學，來自單親家庭， 為分擔母親的經濟壓力，利用午休在校工讀，賺取微薄的生活費， 申請工讀金、獎學金以及各基金會的助學金貼補家計。 但他始終樂觀勤學向上，貢獻己力積極照顧需要幫助的弱勢團體。 今年已通過107學年度台灣大學希望入學甄選， 錄取台灣大學電機工程學系。 希冀未來就讀電機系從事人工智慧相關產業， 在專業領域上帶領台灣邁向一個新的高峰。

三重高中國中部歐芃真同學，在三歲時，發現腦部腫瘤， 開刀後卻影響呼吸系統，只好再進行氣切手術以幫助呼吸。 這個狀況一度影響到芃真的吞嚥、進食， 每天需由母親在旁協助或陪伴，必須靠著鼻胃管進食。可貴的是， 芃真經歷許多生活的苦難仍努力學習，國中2年， 每學期成績皆在優等、甲等以上。更在2016年克服身體的病痛， 參加亞特盃運動會獲得銀牌。芃真的自信心成長， 也幫學校獲得佳績，實為生命鬥士的最佳典範。

雙溪高中國中部簡汶琪同學，在母親無預警離開家後學會照顧自己， 以樂觀的態度面對挫折。曾參與圖書館志工服務、敬老供餐服務； 並獲選國中部模範生。汶琪目標是考上政大附中， 大學想就讀法律系， 幫助更多權利受到侵害的人謀取屬於他們基本的權利。

教育局表示，生命因為創造價值而精彩；人因為挑戰極限而閃耀， 期許孩子將來有能力時，也能回報社會，積極關懷需要幫助的人， 發揮人性積極面的善行。