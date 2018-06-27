5月景氣燈號續亮綠燈 分數攀至8個月新高

國發會今天公布5月景氣燈號連4綠，綜合判斷分數更增加2分、來到28分，創下近8個月的高點；國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，即將步入產業旺季，下半年景氣更可樂觀期待。

5月景氣燈號續亮代表景氣「穩定」的綠燈，綜合判斷分數也增加2分，其中海關出口值、製造業營業氣候測驗點均由綠燈轉呈黃紅燈，貨幣總計數M1B則由黃藍燈邁向綠燈，分數各增加1分，而工業生產指數則從黃紅燈回到綠燈、分數下跌1分，綜合計算之下，整體綜合判斷分數便進步至28分。

其餘如股價指數、機械及電機設備進口值，以及批發、零售及餐飲營業額等指標，都續呈綠燈。

吳明蕙說明，5月基本金屬、化學品、電子零組件表現都不錯，且下半年將進入傳統出口旺季，新品拉貨潮加上節日效應，不只帶動出口，生產面、就業面也有機會一起轉好，屆時景氣燈號的表現可以期待。

雖然綜合判斷分數較上月高，景氣領先指標、同時指標卻依舊下滑，領先指標連6月下跌、累計跌幅0.7%，同時指標也是連6月走跌、累計跌幅1.28%；吳明蕙坦言，這代表景氣處於擴張階段，復甦動能卻不夠強烈。

但吳明蕙認為，不須太過悲觀看待這兩項指標，因為景氣領先指標、同時指標累計跌幅較上月的累計跌幅已有縮減，顯見相較於上月，動能有提升的跡象。

展望今年，吳明蕙認為，國際機構與中央銀行均上修今年對台灣的經濟成長率預測，加上主要半導體廠商持續擴充高階產能，如台積電、華邦電等企業均表示今年會擴增資本支出，政府也和產業界合作成立「台灣5G產業發展聯盟」，並積極參與歐盟5G計畫，都有助於推動產業發展、強化內需表現。