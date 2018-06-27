法國館再度飄香　法式市集現身台北國際食品展　

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導) 台北國際食品五展飄法式浪漫風情。今(2018)年的法國館走親民風，櫃位設計簡單樸實，將法國各地廠商的優質商品集結起來介紹給台灣民眾，還找來法國米其林主廚來台示範，與現場民眾互動，教導如何做出美味及充滿「星味」的法式料理。

法國在台協會主任紀博偉(Benoit Guidee)27日致詞時表示，今年「法國館」有逾30多家廠商參展，希望營造法國傳統市集的感覺，讓大家有機會多多接觸不同的美食與飲品，並和法國人閒話家常。

紀博偉表示，「法國館」如同一個平台，集結各種美食、代理商、媒體與部落客等進行交流，並透過這個平台讓台法二國的廠商尋找新契機。今(2018)年特別邀請米其林主廚Philippe Garret來台示範如何用拜雍生火腿做出各式美味的料理，還有Ephernite主廚Vanessa Huang (黃詩文)、以及1789 Café Patisserie創辦人Cyrille Courant一同帶來不一樣的主廚料理秀。

紀博偉還說，今年法國館除了有國內各地的特色菜，要介紹給台灣民眾認識外，還有來自南太平洋一法國屬地新喀里多尼亞(Nouvelle-Caledonie)來台展出地方特色農產品。

紀博偉補充，這座小島不僅僅是座天堂，它和台灣還有一層微妙關係，島上的居民皆屬南島群族，因此和台灣原住民的一些儀式、文化等都有相似地方。所以，希望日後台灣民眾可以到此地旅遊，畢竟這個天堂也是日本遊客最愛去旅行之處。

由法國在台協會商務處(Business France)籌辦的法國國家館(French Pavillon)，以「法國市集 Au marche Francais」為主軸，複製法國當地傳統市集的輕鬆氛圍，集結台灣食品代理商與法國參展商展示乳製品、火腿、魚子醬、起士、果醬等優質食材，要營造不同以往的法國館。

米其林主廚Philippe Garret來台示範如何用拜雍生火腿做出各式美味的料理。(照片由台灣英文新聞拍攝)

法國在台協會商務處長樂吉勇(Christophe Legillon)補充，為呼應近年食品業以及餐飲市場的趨勢與需求，法國館特於28日上午舉辦「法國食品生產履歷系統：從農場到餐桌」研討會，透過法國經濟財政部農業事務副參贊Thibaut Nancy和Charles Martins Ferreira二位長官，分享法國政府如何有效率建構農場管理與產品溯源系統。

法國在台協會還說，為完整呈現法國飲食生活風貌，在台北國際食品五展期間，法國館也會精心安排「法式早餐」、「法式下午茶」、「起士葡萄酒餐酒搭配」等試吃活動，搭配法國手工長棍麵包，把法國烘焙和飲食文化分享給台灣民眾。

法國在台協會主任紀博偉(右三)與貴賓舉辦慶祝法國館開幕。(照片由台灣英文新聞拍攝)