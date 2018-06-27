勇於追夢   新住民畢業獲市長獎

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）新北市政府教育局26日舉辦「106學年度國小畢業生市長獎頒獎典禮」，1,954人接受表揚，代表領獎的10位「特殊展能市長獎」在學表現及所具備的特殊才能都足為楷模，來自緬甸的新住民李艷菁，克服語言文化障礙，入補校進修拿到母語教學證照，更擔任文山分區國際文教中心志工，幫助其他新住民姐妹與社會接軌。

新住民全球新聞網報導，昨（26）日典禮共有1,954人接受表揚，麗園國小謝誠威雖有學習障礙，仍不放棄學習，他曾榮獲本市106學年體育類優秀身心障礙學生殊榮，在棒球運動開創屬於自己的一片天空，今年6月入選2018年中華少棒代表隊U12國手，即將為國爭光，在體育場上發光發熱。

來自緬甸的李艷菁，是當地知名大學畢業生，結婚來台居住，克服語言及文化差異，利用假日進修拿到緬甸語教師證照，成為語言教師，作育英才，推廣多元文化繪本。她還擔任文山分區國際文教中心志工，成為許多剛來台的新住民姐妹最佳幫手。

野柳國小方聖翔從小喜歡繪畫，曾獲得全國學生美展新北市賽水墨類第一名，而聖心小學鍾宬從小學畫，優異表現讓他成為各項美術比賽的常勝軍，曾獲得第47屆日本世界兒童畫展特優、中華民國第48屆世界兒童畫展佳作等獎項。

新北市市長朱立倫表示，市長獎是大家學習過程努力的成果，大家馬上就要進入國中，一切都要重新開始，就像賽跑一樣，這次跑第一名，下次競賽也得重新計算成績，因此給自己掌聲喝采後，別忘了要持續努力，秉持樂學不倦的態度，持續精進並修養品德。