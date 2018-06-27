伊科11型腸病毒又奪一命 東部未滿月男嬰喪命

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）又新增一名未滿月新生兒腸病毒併發重症死亡病例！東部一名才9天大的新生兒感染伊科11型腸病毒，轉入新生兒加護病房後，不幸於發病一週後因多重器官衰竭及新生兒敗血症死亡，不排除遭身邊無症狀者傳染。

疾管署表示，新增個案為東部新生男嬰，出生9天後因發燒轉入新生兒加護病房，並陸續出現心跳加速、活動力下降、四肢肌張力弱等情形，雖醫院及時給予治療，個案仍不幸於發病一週後因多重器官衰竭及新生兒敗血症死亡。

經檢驗審查確認為伊科病毒11型感染併發重症。經衛生單位調查，個案出生後均待在醫院，該醫院之前並無其他疑似腸病毒病例，個案父母及醫護人員等接觸者亦無疑似症狀，不排除為遭無症狀者傳染。

疾管署指出，新生兒可能藉由產前、生產過程或出生後的人際接觸等途徑感染腸病毒，一般於出生後1至14天發病，感染症狀從發燒、活力不佳、食慾降低等輕症，到腦炎、肺炎、多重器官衰竭等重症都有可能發生。

提醒準媽媽產前14天至分娩後如有發燒、咳嗽、喉嚨痛、腹瀉、肋肌痛等症狀，應主動告知醫師；家中成人或幼兒等接觸者應落實以肥皂勤洗手，如有身體不適，應避免接觸新生兒，以降低病毒傳播風險，一旦發現嬰幼兒有疑似症狀，應儘速帶至醫療院所接受診治。