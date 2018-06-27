太魯閣晶英酒店 全方位夏季體驗

炎熱夏季，最適合到太魯閣避暑，探索山林、海洋的沁涼，飯店為旅人規劃了太魯閣避暑玩樂攻略，推薦四種玩法，打造全方位的夏季體驗！搭乘海上遊艇航向清水斷崖，躍入海上游泳池，徜徉在夏艷水漾裡；跟著飯店一日遊行程，走訪步道景點，在布洛灣野餐當文青；飯店也針對親子旅客，打造全新的兒童水上電影院，讓大人與小孩一同欣賞親子電影；或是在飯店頂樓池畔大啖甘蔗彩虹冰沙，度過愜意暑假！

夏天好熱，帶你去跳海、玩立槳、划獨木舟看斷崖

擁抱大自然的美麗夏日，飯店與專業的業者合作，規劃二款戶外活動，玩法一：『海上遊艇+跳海游泳+立槳』玩樂之旅，搭乘遊艇出海去，欣賞米其林綠色指南推薦三顆星的『清水斷崖』美景，躍入海上游泳池，徜徉在夏豔水漾，或是在太平洋挑戰立槳，從海平面仰望清水斷崖陡峭山壁與海岸絕景，還有專人服務BBQ，玩累了張口就能大啖BBQ；玩法二：『清水斷崖獨木舟完全體能』，推薦給熱愛冒險刺激的玩咖，划獨木舟在太平洋操舟漫遊，沿途欣賞太平洋的海天一色與山海交接的雄偉山脈，熱了就下海游泳！特別推薦規劃三天二夜的旅人提前一周向飯店預約，『海上遊艇旅遊』每人3,900元，含遊艇體驗、海上BBQ、保險與安全裝備；『獨木舟行程』每人1,650元，含行前教學、保險與安全裝備。

峽谷野餐一日遊，打卡拍不停，到太魯閣當網紅

暑假限定『峽谷野餐一日遊』，跟著飯店走訪太魯閣知名步道景點，由導覽員沿途解說，在砂卡礑步道欣賞水石之美，在清水斷崖眺望陡峭山壁與海岸絕景，悠閒的午餐時間，跟著我們到布洛灣，欣賞大草原與峽谷奇景，一邊享用飯店準備的野餐盒，另提供野餐歡樂包，含各式拍照道具，讓旅人一邊享受野餐，一邊拍美照當網紅。『峽谷野餐一日遊』每人1,600元，含飯店接駁服務、導覽員隨車解說、午餐野餐盒。

池畔呷彩虹冰、喝莫吉托、曬比基尼

徜徉在峽谷池畔享受度假時光，飯店推出夏日限定冰品，古早味『甘蔗彩虹冰沙』以新鮮甘蔗製成冰沙，再以紫心薯、芒果、百香果、覆盆子等製成果泥及糖漿，化作七道色彩，冰沙清爽不甜膩，果泥則豐富了清冰的味蕾層次，酸甜沁涼的口感最適合夏日品嘗，夢幻繽紛的外型也非常吸睛。另，頂樓池畔酒吧推出一系列『莫吉托特調』，以經典調酒莫吉托為基底，清爽的萊姆汁、薄荷葉、蘇打水和蘭姆酒，並結合在地特色風味與時令盛產水果，加入各式水果及香甜酒製成，有洛神花、芒果、冬瓜茶、西瓜、椰子鳳梨、蘋果及百香果，共七款特色風味。飯店旅人可於頂樓戶外池畔、行館交誼廳、梅園中餐廳及衛斯理自助餐廳點用『甘蔗彩虹冰沙』，每份180元起；於頂樓戶外池畔點用『莫吉托特調』，每款350元起。

夏日限定『兒童水上電影院』熱映、挑戰『小小獵人體驗營』變身小勇士

迎接歡樂暑假，也是爸爸、媽媽安排闔家出遊的時間，飯店規劃各式親子活動，為小朋友打造難忘的暑假回憶，讓父母與孩子共享天倫之樂！炎炎夏日，最適合戲水了，今年暑假首度推出『兒童水上電影院』，於周五至周日下午3點至4點推出，規劃為親子時段，提供水上充氣沙發，歡迎父母帶著小朋友一同在室內泳池欣賞親子電影。每年皆受到小朋友喜歡的『小小獵人體驗營』，規劃為部落原住民生活的縮小版，今年將帶小勇士體驗在山林裡製作簡易陷阱、製作迷你弓箭、挑戰趣味射箭與體驗搗麻糬！『小小獵人體驗營』於周一至周四下午推出，每人450元，適合6至12歲孩童參加。暑假期間每天下午推出『泡泡同樂會』，邀請小朋友到飯店頂樓玩泡泡，透過各式各樣的器具，製作出中型及大型泡泡，讓泡泡在峽谷裡隨風飛舞。

今年暑假跟著太魯閣的玩樂攻略，往山裡走享受全然避暑的旅程，感受大自然的多樣風貌，2018年6月21日~2018年8月31日，『夏沁．一泊二食住房專案』 雙人成行，平日每人3,899元起，專案包括山嵐客房住宿一晚、自助早餐、任選中式合菜或西式自助晚餐、免費使用飯店設施等，另可選購海上遊艇旅遊、獨木舟及野餐一日遊行程！