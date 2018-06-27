「2018台北雙年展」從美術館出走　跨界探討環境議題

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）兩年一次的藝術盛事「台北雙年展」即將於11月的臺北市立美術館登場，將展至明年2019年3月。展覽名稱「後自然：美術館作為一個生態系統」邀請到台灣及歐洲的兩位策展人共同策劃，並跨領域與非營利組織、社運人士及藝術家合作，展現許多不同形式的作品，帶著大家一同從藝術的角度探討環境議題。



左起為策展人范切斯科．馬納克達、吳瑪悧以及北美館館長林平（照片來源：台灣英文新聞）

自1996年，台北雙年展一直是台灣藝術界盛事，其對於提升台灣在國際能見度，以及增加亞洲與其他文化作品交流的機會都很重要。

​不同往年，2018台北雙年展由兩位策展人共同規劃，分別為於德國杜塞道夫國立藝術學院畢業，現任高雄師範大學跨領域研究所所長的吳瑪悧，以及來自義大利，擁有倫敦皇家藝術學院當代策展碩士學位的范切斯科．馬納克達，范切斯科過去曾替許多知名藝術中心策劃過不同類型展覽。策展人雖然都來自不同的文化背景，但對所處的土地都很關心，並齊心從藝術的角度拋出問題及看法，讓大眾思考如何提升所處環境的品質。



主視覺邀請位於倫敦的設計團隊 Sara De Bondt 製作（圖片來源：2018台北雙年展）

此次展覽主題「後自然：美術館作為一個生態系統」，探討的主題為大眾關心的環境議題，經過不同領域的創作者將社會議題轉化後，以各類型的創作呈現。北美館館長林平更進一步解釋副標題「美術館作為一個生態系統」，其概念源自於像網路一樣的有機體，展覽應為彼此相連且持續生長的自然過程，不只從北美館延伸至其它美術館，也能從觀者延伸至其它社會不同角落的人。

本屆參展名單已進入最後階段，其跨領域參與者包含視覺藝術家、非營利組織、社會運動人士、建築師、影像工作者等，企圖打破大家對藝術既有的傳統想法。另外，在場地的規劃上，充分利用北美館窗戶多，光線充足的特點，展品也從戶內延伸至戶外，並特別安排藝術家帶領週邊環境導覽、工作坊，透過不同的角度實際付出行動關懷土地。

林平進一步表示，目前邀請到35位藝術家，其中12位為台灣籍，7位來自亞洲其他國家，另外16位則來自歐洲，然而這只是部分的參與者。

吳瑪悧也透露，展覽邀請到環境紀錄片導演柯金源，將播放其關注台灣環境長達30年之久的作品《我們的島》，還有已故畫家郭雪湖，被北美館收藏的《圓山附近》也列為相關的展品之一。同時，展覽也與附近的農民市集及圓山飯店做相關串聯，非營利組織安排的工作坊則選擇帶大家出走基隆河。