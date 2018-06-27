台北美福大飯店 　7/29「仲夏」婚禮日

熱情洋溢的仲夏時節，優雅灑落的閃耀光采，迎接著每對甜蜜的新人。台北美福大飯店將於7月29日(星期日)邀請您蒞臨感受高雅、唯美的浪漫婚宴。

浪漫西式證婚 韓風12景婚紗攝影棚跨海來台

今年的婚禮體驗，特別以新人最愛的西式浪漫婚宴揭開序幕，於四樓的GMT義法餐廳及隱密寬敞的戶外泳池，設有不同佈置氛圍的戶外證婚場地，藉由實境呈現，感受優雅的證婚儀式。活動當日，於證婚儀式後可至充滿歐風的GMT義法餐廳內品嚐義籍行政主廚Massimo Picci所準備的精緻佳餚，簡約優雅的場地可容納80人的精緻型西式婚宴，午後的自然陽光灑落一地，營造清新高雅的甜蜜午宴，晚間燭光閃爍，浪漫的西式婚宴就此展開。餐後可至位於二樓的宴會廳，佔地300餘坪的寬敞空間，全區無樑柱的豪華氣派場地，可容納55桌的中式宴席，多功能的場型也可依賓客喜好規劃成西式婚宴。

挑高7公尺搭配華麗的水晶吊燈，以及全台飯店少見的360度環景連屏系統，可全廳無阻礙地觀賞新人精心準備的影片。當日將由2018年自韓國引進台灣的「藝匠Korea Artiz Studio」浪漫婚紗秀，模特兒曼妙引領多款浪漫婚紗，純白紗裙輕柔飄落，搭配韓系自然風的妝髮設計，更顯高雅唯美。預訂美福婚宴專案即可享有新人優惠，於韓國原景呈現的12款攝影棚拍攝專屬婚紗照。除了韓流婚紗，模特兒身上同時配戴「HEARTS ON FIRE」頂級珠寶，晶亮閃耀的婚戒及飾品，璀璨吸睛，預訂婚宴者同享新人優惠。

氣派婚宴、貼心服務與客製中西佳餚 量身打造非凡婚宴

仲夏婚體日所提供的多項婚紗、珠寶等加值服務，再搭配飯店氣派優雅的宴會場地與量身打造的婚宴專案，給新人一個深刻於心的幸福婚宴。美福婚宴專案每桌NT$32,800+10%起，提供有席前雞尾酒會，多款繽紛精緻的小點及雞尾酒供賓客品嚐。婚禮小管家貼身服務、專業婚禮主持及豪華新人禮車接送等服務之外，美福融會東方人文與西方古典設計的建築提供新人免費拍攝甜蜜婚紗照。專案還贈送新人價值NT$31,000的蜜月客房及池畔酒吧派對優惠價等專屬新人禮。搭配由行政主廚王志孚的客製化婚宴菜單，中西式菜色可依喜好調配，多項貼心服務滿足現代新人追求品味、時尚及獨特風格的婚禮要求，提供量身打造頂級婚宴。

2018「仲夏幸福 樂在美福」婚禮體驗活動，每位NT$990，早鳥預訂還可享兩人同行NT$1,680的優惠價(餐價均含餐點及入場費用)，活動預訂及詳情請洽02-7722-3355宴會業務。