台北國際食品展　台灣「良食」躍上國際舞臺

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導) 「希望世界各地的貴賓，來好好認識台灣最優質的農產品，一起來品嚐，一起幫台灣的食品推向世界。」這是農委會副主委李退之今(27)日在「台北國際食品展．台灣館」開幕典禮所道出的心願。

行政院農業委員會精選92家國內優質廠商共同參展，將台灣好山好水出產的「良食」美味登上國際舞臺，饗宴國際，並邀請中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、美國新墨西哥州長Susana Martinez等貴賓一同出席「台灣館」的開幕典禮。

農委會副主委李退之致詞時表示，今(2018)年的台灣館用「饗．台灣」作為主軸，分成三個區域，第一是「食大魅力產品區」、第二是「TGA農業品牌精品區」，第三是「 台灣特色產品區」。他表示，要集結台灣農產品與食品所組成的台灣隊，來敲開世界的大門，用這樣的陣容去面對世界。

李退之說，這也是最近蔡英文總統和行政院長賴清德所揭示的目標，希望用新的農業典型，來提高農民收入，讓台灣農村生活獲得改善，農業得以轉型，並提高農業的社會地位。

李退之指出，過去幾十年來，台灣奇蹟的背後功臣，不是知名企業所創造出來的，而是我們的農業。這一切都是我們的農民用非常低廉的農產品價格，提供台灣經濟發展的動力。

農委會補充，台灣館內的「食大魅力產品區」是近200項報名參賽產品中，經過激烈競爭，榮獲評審團大獎、食在美味獎、食在創新獎、食在潛力獎、食在設計獎等10項深具「食在特色」之卓越產品。

為協助外銷業者建立品牌，農委會多年來成立TGA （Taiwan Good Agriculture）專案輔導計畫，嚴選來自台灣田野、海洋、森林的好農產、好食材，並經由專業設計團隊打造品牌形象，在本次「TGA農業品牌精品區」一一呈現。

最後，在「台灣特色產品區」則有農產品、畜禽產品、水產品、調理食品及農情好禮等5個分區，展出各式各樣從產地直送的新鮮食材、創意零食、精緻伴手禮、美味調味食品，以及多種健康養生榖類製品及銀髮族食品等，呈現我國農產食品業的多元風貌。

農委會進一步表示，為了因應國際的銀髮市場趨勢，6月30日早上將會舉辦「2018年銀髮友善食品獲選產品頒獎典禮」，該活動特別甄選27項使用優質台灣在地食材，兼具營養機能、風味口感及料理便利性的銀髮友善食品，不僅看好其市場性，也歡迎國內外買主到訪洽商。

農委會副主委李退之(左四)、美國新墨西哥州長Susana Martinez(右四)、中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳(右三)與貴賓一同合影。(照片由農委會提供)