(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)最新消息，美國法院命令，美國政府必須在1個月内，讓被拆散的小孩和家長團圓。

《BBC》報導，自從川普在5月，下達拆散非法入境者家庭的命令後，已有超過2300名兒童，被迫離開自己的父母。

當地時間週二，美國加州聖地亞哥的法官，下達預防性禁制令，要求政府必須讓5歲以下孩童及更年長小孩，分別在14天和30天内，與自己父母團圓。

川普爲了防止來自中南美洲的非法移民，入境美國，而決定採取強硬措施，拆散家庭，但在一張女童哭泣的照片曝光後，美國民衆反感便開始增強。可參考我們日前報導：川普拆散移民母女民衆不捨 臉書狂捐5百萬美元

除了拆散家庭外，川普其他行爲，也讓衆人詬病。

例如川普日前在推特上抱怨，美國政府每年花大筆銀子，請了一大堆法官，卻因法律正當程序，而無法進行有效率判決，導致邊境擋不住非法移民，暗示希望剝奪非法移民接受美國正當法律程序判決的權利。

Hiring manythousands of judges, and going through a long and complicated legal process, is not the way to go - will always be disfunctional. People must simply be stopped at the Border and told they cannot come into the U.S. illegally. Children brought back to their country...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018

....If this is done, illegal immigration will be stopped in it’s tracks - and at very little, by comparison, cost. This is the only real answer - and we must continue to BUILD THE WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 25, 2018

另外，臉書上還有一張照片，表示一位非法移民的母親，被戴上電子腳鐐，引起民衆熱烈回應。

最新消息！美國法院命令政府讓移民家庭團聚

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