最新消息！美國法院命令政府讓移民家庭團聚

(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)最新消息,美國法院命令,美國政府必須在1個月内,讓被拆散的小孩和家長團圓。

《BBC》報導,自從川普在5月,下達拆散非法入境者家庭的命令後,已有超過2300名兒童,被迫離開自己的父母。

當地時間週二,美國加州聖地亞哥的法官,下達預防性禁制令,要求政府必須讓5歲以下孩童及更年長小孩,分別在14天和30天内,與自己父母團圓。

川普爲了防止來自中南美洲的非法移民,入境美國,而決定採取強硬措施,拆散家庭,但在一張女童哭泣的照片曝光後,美國民衆反感便開始增強。可參考我們日前報導:川普拆散移民母女民衆不捨 臉書狂捐5百萬美元

除了拆散家庭外,川普其他行爲,也讓衆人詬病。

例如川普日前在推特上抱怨,美國政府每年花大筆銀子,請了一大堆法官,卻因法律正當程序,而無法進行有效率判決,導致邊境擋不住非法移民,暗示希望剝奪非法移民接受美國正當法律程序判決的權利。

Hiring manythousands of judges, and going through a long and complicated legal process, is not the way to go - will always be disfunctional. People must simply be stopped at the Border and told they cannot come into the U.S. illegally. Children brought back to their country......