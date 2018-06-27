基隆新住民健走嘉年華  1500人參加

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）由台灣體育總會主辦，基隆市體育會承辦的「全國新住民健走暨嘉年華」，23日上午在基隆潮境公園舉行，吸引1,500人參加。健走人群從潮境公園出發，健走至海科館，再折返回潮境公園，涼爽的天氣讓參加群眾興致高昂。活動在潮境公園舉行美食嘉年華，基隆市長林右昌到場祝賀，並肯定活動豐富基隆人文底蘊，也被民眾包圍熱情要求合照，場面熱絡。

全國新住民突破53萬人，台灣體育總會希望透過推廣正確運動知識與健康觀念，鼓勵新住民女性朋友培育規律運動習慣。嘉年華活動現場，安排許多南洋料理美食攤位，包括印尼蝦餅、越南椰香西米露、緬甸涼拌青木瓜、春捲、果凍等各式甜點，由來自各國新住民穿著傳統服飾推介美食文化，彼此交流，同時進行各國音樂、民謠與舞蹈表演，提供大家體驗多元文化。

許多新住民姐妹穿著傳統母國服飾參加，現場濃濃異國文化風，為活動增添色彩。

基隆市市長林右昌致詞時表示，活動選在擁有無敵海景的港灣、美麗的裝置藝術的潮境公園舉行，現在的基隆不再像過去黑黑暗暗的感覺，就像大家穿著的服飾一樣絢爛美麗，增添動人的色彩，他祝福大家都走出健康。

活動吸引1,500人參加，健走人群從潮境公園出發，健走至海科館，再折返回潮境公園。（圖片來源：基隆市政府）