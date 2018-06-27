臺大完成帝雉基因解碼　同屬鳥類全球第一

（臺灣英文新聞／綜合報導）臺灣保育類野生動物臺灣帝雉（又稱帝雉、黑長尾雉），因極具稀有性，長期成為社會各界關注的焦點，而臺灣大學跨領域研究團隊近日成功組裝第一個帝雉的基因體序列圖譜，此項重要的成果將有助於未來帝雉的物種保育與繁殖復育，亦或本土禽流感預防與治療等相關研究工作。

在科技部、臺大、臺北市立動物園共同資助之下，臺大研究團隊執行「臺灣帝雉全基因體解碼計畫」，成功組裝出第一個帝雉的基因體序列圖譜，不僅是首次達成國內特有種鳥類的全基因體解碼，更是全球第一種完成全基因體解碼的長尾雉屬鳥類。

科技部指出，此次研究成果已刊登於牛津大學出版社出版的期刊《GigaScience》（影響指數：6.871）。

帝雉是臺灣特有的鳥類，不僅是棲息於最高海拔的臺灣雉科鳥類，也是臺灣現有特有種鳥類中體型最大者。不過由於狩獵，帝雉族群逐漸減少，現已成為瀕危物種，也被國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄（IUCN Red List of Threatened Species，又稱紅皮書）列為近危（Near Threatened）物種之一。

根據科技部，臺大研究團隊由約160倍的基因體片段序列的巨量資料中，組裝出超過10億個鹼基對的帝雉基因體序列圖譜，再藉由生物資訊的分析方法，對大約16,000個基因進行註解及功能性分析。

研究發現，帝雉可以生活在嚴峻的高海拔環境，這與負責能量代謝、氧氣運輸、血紅蛋白結合、輻射反應、免疫反應，以及DNA（去氧核糖核酸）修復等功能的基因，受到演化適應上的正向選擇和基因數量擴張有關。

研究也發現，帝雉擁有與原雞相類似的基因組成結構，此成果未來將有助於本土鳥類的禽流感預防與治療等研究，提供重要的線索及資源。

此外，科技部指出，藉由首度完成組裝帝雉的完整粒線體DNA序列，並與其他親緣關係接近之長尾雉進行演化分歧時間分析後，研究團隊推測帝雉可能出現在距今約347萬年前的臺灣，從古地理學中臺灣島形成的時間亦支持了這項假設。