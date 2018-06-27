(台灣英文新聞/ 吳東文 綜合外電報導)媒體報導，中國企業大亨馬雲表示，他認爲比特幣恐怕是泡沫。

美國《財星》雜誌引述《華爾街日報》報導，虛擬貨幣背後的區塊鏈技術，可能有其實際價值，但比特幣本身，很可能是一場泡沫。

報導回顧，比特幣是第一個應用區塊鏈技術的產物，而現在則為包含阿里巴巴在内的公司，廣爲應用。

虛擬貨幣未來究竟如何？來看看數據怎麽說。下面的圖標中的黑線，分別是比特幣和以太幣過去一年實際收盤價格，來自《coindesk》，而紅線則是用諾貝爾經濟學獎得主愛德華·普雷斯科特（Edward Prescott）和知名經濟學者Robert Hodrick，所共同開發的HP濾波器濾出來的長期趨勢。

内容中HP濾波器濾出來的長期趨勢，為吳東文以免費軟體R當中的mFilter套件估計，而做圖則用了ggplot2套件。超聯結内為它們的説明書。

比特幣價格變化趨勢圖（吳東文繪製，資料來源coindesk）

以太幣價格變化趨勢圖（吳東文繪製，資料來源coindesk）

從圖中看來，比特幣價格下跌趨勢明顯，而以太幣的趨勢則仍是以上升爲主。提醒投資人，HP濾波器有其局限，因此只宜當成參考，投資請分散風險，並記得我國央行的警告：比特幣不具有國家發行貨幣所擁有的法償效力，且價格波動高，甚至容易遭到駭客盜走。

【視覺化數據】馬雲：比特幣恐是泡沫 來看數據怎麽說

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