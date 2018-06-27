申請4 步驟超簡單！ 台韓今啟動互惠自動通關   

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台灣及韓國遊客從今（27）日起可互惠使用對方機場的自動通關（e-Gate）系統了。駐台北韓國代表部楊昌洙代表和我駐韓國台北代表處石定大使今（27）日在桃園機場簽署「臺韓互惠使用自動通關瞭解備忘錄」(MOU)及啟用儀式，台灣遊客可在入境韓國之後，於韓國各SeS註冊中心申請註冊，未來往返韓國將更加方便。

台灣遊客往來韓國日益頻繁，2017年台灣有將近89萬人次前往韓國，而2017年韓國遊客來台人數亦突破105萬人，僅此於中國、日本及香港來台人數。台韓互惠使用自動通關系統不僅提升台韓人民出入境的便利性，更提高兩國人數來往旅遊的意願，對於促進雙方觀光發展頗有助益。

內政部表示，國人因旅遊、商務等目的訪韓，年滿17歲且持中華民國晶片護照者，於韓國查驗入境通關後，可前往韓國各地SeS註冊中心免費申請註冊，並建議國人可於入境韓國後先行前往註冊，或在返台之前預留時間前往註冊，以便將來出入韓國使用。

而韓國旅客來台，可事先於仁川機場進行e-Gate註冊，亦可在入境後，透過移民署設置在桃園、松山、台中及高雄機場的27個註冊點申請註冊後即可使用我國自動通關系統，大幅減少入境通關時間。

內政部長葉俊榮表示，移民署目前已於桃園、松山、台中、高雄機場及金門水頭港建置66座自動通關（e-Gate）設備，2016年起在高雄機場及桃園機場已各啟用2及8座專供外籍旅客使用的F-Gate（外國人出境自動通關系統），每人平均通關時間只要10秒鐘，大幅降低旅客等待時間，提升效率。

此外，移民署為加強推廣韓國旅客註冊使用我國自動通關系統(e-Gate)，近日推出一部韓文小短片介紹申請台灣自動通關系統方法，希望提升韓國遊客至台灣旅遊的意願。