吃薑好處多　鎮痛、減重、降膽固醇

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）手腳冰冷、感冒風寒，來一杯薑茶最好了。薑或薑茶對人體有何確切益處？又有何潛在風險？國外媒體特別彙整了相關研究，用科學證據檢驗薑的醫療成效。

疼痛

薑茶有助緩解若干疼痛症狀。針對60名有偏頭痛的成人，研究發現把薑作為附加療法，比單吃止痛藥更有效。

嘔吐

2015年的一份報告，檢視了9份研究，儘管方法並非毫無瑕疵，但結果多顯示食薑可緩解因手術、化療、病毒感染而出現嘔吐症狀，或晨起感到噁心之情況。

膽固醇指數

一項老鼠實驗中，讓牠們採取高膽固醇飲食，增加體內膽固醇、三酸甘油酯，及低密度脂蛋白。研究人員接著餵食同一批老鼠薑補充劑，結果證實可有效預防膽固醇沉積血管。不過，對人體是否同理可證，仍需更多實驗。

血糖控制

薑茶或有助控制第二型糖尿病患者的空腹血糖值。一份歷時12週的研究中，將41名二型糖尿病患者分為兩組，一組每天吃2克薑粉，另一組食用安慰劑。結果顯示薑粉組的空腹血糖值出現顯著下降。

減重

一項研究將10名成人分為兩組，一組每天早餐後喝一杯熱薑茶，另一組不喝，喝薑茶的人表示較有飽足感。儘管該研究規模過小，但或許意味薑茶能在體重管理方面扮演正面角色。

食薑風險

根據美國國家輔助與整合健康中心（National Center for Complementary and Integrative Health），服用抗凝血藥物的民眾，要當心薑可能會抑制藥效，建議這類患者與醫師諮詢後再考慮食薑。

此外，飲用過多薑茶的人可能會出現以下輕微副作用，包括脹氣、腹痛、腹瀉，及胃灼熱。