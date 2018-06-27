台北國際食品五展　透過展覽平台接軌世界

(台灣英文新聞 /林靜怡 台北採訪報導) 眾所期待的台北國際食品展今(27)日在外貿協會董事長黃志芳、駐外使節團，還有美國新墨西哥州長Susana Martinez及國內外近百名廠商的見證下，正式開鑼了！

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳致詞時表示，今年的國際聯合五展有34個國家館、1,628家參展廠商、逾4,000個攤位，不僅是歷年來國家館最多的一次、規模亦再創新高。這也顯示台灣充分跟國際接軌，也是跟各國建立友好關係的平台。

中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳。(照片由台灣英文新聞拍攝)

黃志芳說，今年除了最大的主題館「台灣館」之外，還有來自中南美洲的友邦一同參展，而台灣民眾最常去的日本，今年則是第二大館。今年的食品館還有另一個特色，就是清真商機，外貿協會不僅協助台灣業者獲得清真認證、還提供了交流平台，讓民眾與廠商互相認識、開拓商機。

黃志芳表示，智慧化是所有產業的共同目標，因此今年設有「珍奶形象館」，也就是「全自動珍奶手搖機器人(Bubble Tea Shake Robot)，以機器手臂製作手搖飲的無人吧檯店鋪，提供現場參觀者珍奶試飲，示範珍奶產業智慧化升級。

日本貿易振興機構石毛博行理事長。(照片由台灣英文新聞拍攝)

日本貿易振興機構石毛博行理事長表示，日本全國共有逾160個企業參與本次台北國際食品五展，比去(2017)年參加的家數還多，「日本館」因而成為最具規模的國家館。

理事長石毛博行還說，台灣民眾對於日本出產的農產品和水產品呈現多樣化的需求，如去年日本所產的和牛就深受台灣民眾喜愛。當然還有對其他日本食品所展現的高度興趣與需求，因此在展館中可從水產、農產、酒類產品等進行相關介紹。

美國新墨西哥州長Susana Martinez。(照片由台灣英文新聞拍攝)

距上次美國新墨西哥州長訪台，已25年之久，現任州長Susana Martinez致詞時表示，她非常榮幸可以代表新墨西哥州再度踏上台灣土地，並盼藉此機會深入暸解台灣。

她期許未來，新墨西哥與台灣不僅在經濟和文化間能有諸多合作交流與發展，更希望在娛樂、藝術與美食等各方面提升彼此的交流。畢竟台灣是美國第九大的出口夥伴、美國則是台灣第二大出口夥伴。

主辦單位補充，2018年台北國際食品五合一展，整合「台北國際食品展」、「台北國際食品加工設備暨製藥機械展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」，及「台灣國際清真產品展」，自6月27日到6月30日，一連4天，除設有34個國家館，更吸引37國、近500個國外廠商參展，使得今年成為最具規模、亦是最多元的國際展覽。