老人頭暈、疲勞、骨疼 當心血液癌症找上門

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）好發在65-70歲的多發性骨髓瘤是國內發生率第三高的血液癌症，貧血、疼痛、行動不便等典型症狀更會讓病友因生活品質的降低，甚至失去求生的欲望且伴隨復發率高。但隨著醫療的進步，癌症≠絕症，癌症希望基金會與台大醫院血液科共同進行「多發性骨髓瘤癌友及家屬癌後生活需求」研究，藉此找出患者社心層面未被滿足的痛點，以擬定後續患者支持計劃。

70歲的陳爺爺是一名牙醫，兩年前騎車摔倒至骨科就醫後，發現骨密度相當差，且長期有貧血的症狀，轉診至血液腫瘤科後，就被確診罹病了。當時骨頭被嚴重侵蝕到千瘡百孔，骨痛、虛弱到離不開家門，所幸當時新生的小孫女成為陳爺爺求生的支柱，加上家人全力照顧，目前疾病在藥物治療穩定控制下，得以重拾天倫樂。

台大醫院內科部血液科黃聖懿醫師表示，多發性骨髓瘤每年新增患者數約500人且持續增加，此病治療時遇到最大困難是復發率相當高。但根據癌登長期追蹤資料，顯示自2007年後多發性骨髓瘤的死亡率逐年降低，因為近十年來新藥接續問世，治療上可藉由不同藥物組合、搭配移植，讓患者的存活期從過去的兩年半延長至五到七年，甚至有四分之一超過十年，因此鼓勵病友積極治療，正向面對疾病。且健保署於今（2018）年，也通過後線口服藥物治療給付，讓患者在抗癌路上不再負重前行。

隨著多發性骨髓瘤患者存活的時間延長，臨床上需要處理的議題重心從疾病治療，也逐步轉移為社會與心理層面的支持。為此，癌症希望基金會與台大醫院血液科共同進行「多發性骨髓瘤癌友及家屬癌後生活需求」研究，藉此找出患者社心層面未被滿足的痛點，以擬定後續患者支持計劃。

財團法人癌症希望基金會副執行長鄭凱芸表示，此為國內第一個針對多發性骨髓瘤患者社會與心理支持的研究，報告指出，多發性骨髓瘤患者生理上的不適對生活造成嚴重困擾，包括：藥物造成的副作用、疾病造成行動力降低。

同時照顧者面臨的壓力也非常大，包含過多醫療資訊的轟炸、醫病溝通的有限性，以及對死亡的擔心。病友與家屬也分享，透過與疾病對抗的過程，病友的求生意志與家屬全心全意的支持，反而凝聚了家庭的力量，產生正向的改變。患者更重視自己身體自主性、感受新世代成員帶來的希望與責任，並且在支持團體的活動中讓情感釋放、表達對照顧者的感謝。