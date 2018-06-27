集保結算所與IBM攜手 「新證券存託系統」正式上線

集保結算所宣布，攜手國際級資訊大廠IBM公司共同合作打造的新一代具有國際水準的「集保核心業務資訊系統-新證券存託系統」，業於4月9日正式上線啟用，此系統未來將帶領集保結算所，邁向提供我國資本市場更優質資訊服務的新里程碑。

林修銘董事長表示，集保結算所為我國資本市場後台機構，核心業務資訊系統—證券存託系統係於民國78年建構設計，目前系統平均每日處理證券市場成交筆數約110萬筆，證券商之集保櫃檯連線匯撥交易約25萬筆，每日批次處理量更高達3億筆，顯見系統之複雜度極高、作業量繁重。集保結算所為讓系統具備更好的擴充彈性以因應市場發展，經過縝密規劃，並獲主管機關支持，於103年6月進行「證券存託系統改善案」專案。

新證券存託系統係採用開放式主機架構及關聯式資料庫取代傳統之大型主機及檔案系統，並與IBM公司設計了全球首創的平行仿真測試機制，每天將百萬筆以上的成交資料全自動地從舊系統依順序複製到新系統，平行即時同步執行，節省了大量測試人力，也大幅提高測試品質，新系統歷經近4年時間，已於今年4月正式上線，迄今運作順利。對於主管機關、證交所、櫃買中心及全體參加人，在系統測試及上線過程中，給予的支持與協助，集保結算所也藉此表達誠摯感謝之意。

林修銘董事長進一步指出，新證券存託系統採用IBM RS/6000開放型系統架構，具備快速提升處理容量機制，相較於舊存託系統採用IBM大型主機（Main-Frame）架構，其優點包括運用新型開放電腦系統主機及相關周邊資訊設備強化系統同地備援機制，藉以提升系統運作之穩定性，以及藉由新型資訊設備提高處理效能，提升3倍以上系統處理能力，除可奠定集保結算所資訊系統更為紮實的基礎外，新系統可快速提升處理容量，可達到有效提升以快速回應市場業務發展需求之能力、可及時倍增系統資料處理效能以及縮短參加人資料處理時間等明顯效益。

新系統上線後，集保結算所將持續結合創新科技與資訊管理之技術能力，強化核心業務競爭力，配合市場發展趨勢，開展更多樣化的業務服務及延長服務時間，提供市場最優質的服務。