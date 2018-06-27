克羅埃西亞暨中東歐市場研討會　助台業者拓展商機

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為協助我國業者拓展克羅埃西亞暨中東歐市場及加強我與中東歐國家之經貿關係，中華民國國際經濟合作協會（簡稱國經協會）及歐台工商聯合會於26日假台北國際會議中心103會議室舉辦「克羅埃西亞暨中東歐市場商機研討會」。

研討會由國經協會歐陽副理事長禹主持，特邀請克羅埃西亞經濟商會副會長Mr. Ivan Barbaric就「克羅埃西亞經濟發展與投資機會」作專題演說，並邀請正陽國際有限公司孫總裁正大及台灣國際物流暨供應鏈協會秦理事長玉玲分別就「拓銷中東歐市場經驗分享」及「承辦EBRD/Croatia 21人商務團來台參訪及培訓媒合之經驗分享」作專題演說，為台灣業者提供多元管道認識中東歐市場。

克羅埃西亞位處東南歐，巴爾幹半島西北部，人口429萬人，人均所得12,964美元，克羅埃西亞自然資源豐富，是巴爾幹半島經濟較為發達的國家，主要產業包括旅遊、製藥、資通訊、汽車及食品製造等產業，其中製藥業是克國經濟支柱之一，持續保持強勁增長；資通訊製造方面克國生產率高於歐盟28國的平均生產率，可為投資者提供創新及靈活的勞動力。近年克羅埃西亞致力於推動民營化、擴大出口、促進生產、加強環保等措施，使克國經濟持續溫和成長。

國經協會目前與全球97個國家之148個工商團體或經貿機構建立友好合作關係，每年在國內外舉辦50場以上之民間雙邊經濟合作會議。為使台灣業者更加了解克羅埃西亞暨中東歐市場，本會特辦理此研討會，促進交流合作。